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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla iş dünyası temsilcilerinden ardı ardına mesajlar paylaşıldı. Paylaşılan mesajlarda, demokrasiye sahip çıkmanın ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığın önemine vurgu yapıldı.

İş dünyasının önde gelen temsilcileri, 15 Temmuz'un yıl dönümünde yaptıkları açıklamalarda milli birlik ve beraberlik mesajları verdi.

TOBB: 'DEMOKRASİ VARSA HEPİMİZ VARIZ'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, her zaman demokrasinin, milletin ve devletin yanında olduklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir, ilkesini şiar edinen bizler, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden bu alçakça saldırıyı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan idareyi asla meşru kabul etmeyeceklerini bildirerek, "15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği direniş bunun en güzel örneğidir. Vatanını korumak adına iman dolu göğüslerini siper eden vatan evlatlarımızla hepimiz iftihar ediyoruz. Bu demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden, milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

DEİK: 'TÜRKİYE HIZ KESMEDEN YOLUNA DEVAM EDECEK'

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, bundan tam beş yıl önce, Türkiye'yi karanlığa boğmak isteyen FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimine karşı Türk milletinin dimdik durduğunu ve tek vücut olduğunu anımsattı.

Vatanın birliği ile bütünlüğünü korumak uğruna nice canların şehit verildiğini, şehit ve gazi acılarının Türk milleti tarafından ortak yaşandığını belirten Olpak, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devletimiz ve milletimizin ortaya koyduğu kararlılık neticesinde, egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ispatladık" dedi.

Türkiye'nin pandemi döneminde bile büyüme başarısı gösterdiğine dikkat çeken Olpak, "Ne mutlu ki, topyekün kazandığımız tarihi demokrasi zaferimizin ardından yine hep birlikte ülkemizin geleceği için çalışmaya, üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Ülke olarak, bugüne kadar karşılaştığımız tüm zorluklarla mücadele etmeyi bildik ve bu mücadele ruhumuzla ülkemizin hedeflerine doğru yine hep beraber yol alıyoruz. Türkiye, küresel olarak mücadele ettiğimiz pandemi sürecinde dahi büyüme başarısı gösteren nadir ülkelerden biri oldu. Türkiye'nin büyümede hız kesmeden, her alanda gelişimini sürdürerek yoluna emin adımlarla devam edeceğine olan inancımız tamdır" diye konuştu.

TİM: 'HALK DEMOKRASİDEN YANA OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de, o gece nasıl ki millet bir an için bile geri dönmeyi düşünmediyse, aynı günün sabahında ihracatçılar olarak yılmadan, yorulmadan kendilerinin de mücadeleyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Milletin hainlere attığı tokadın devamını ihracat ailesi olarak kendilerinin de rekorlarla getirdiklerine işaret eden Gülle, "15 Temmuz Türkiye için bir daha yaşanmaması gereken bir gündü. Türk halkı gün sonunda iradesinin demokrasiden yana olduğunu gösterdi. İhracat ailesi olarak bizler de endişe dolu bir gece yaşadık ama sabahında herkes işinin başındaydı. Üretim kesintisiz devam etti. Bu anlayış çok önemli, 2016 yılında yıllık ihracatımız 149 milyar dolar seviyesindeydi. Yıllık ihracatımızı 2019'da 181 milyar dolara getirdik. Hedefimiz 200 milyar doları geçmekti. İhracatımız 15 Temmuz'dan bu yana pandemiye rağmen yüzde 33 arttı. Bu yıl da inşallah 200 milyar dolar seviyesini aşacağız" ifadelerini kullandı.

İTO: 'TÜRKİYE BİR DEMOKRASİ ÜLKESİDİR'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise, geçmişten günümüze yapılması planlanan darbelerin tamamının, milletin seçtiği ve şaşmaz sağduyusuyla ülkeyi yeni bir ufka doğru götürmesini istediği seçilmişleri, uydu bir yönetimin aktörleri yapma isteği olduğundan bahsetti.

Türk halkının, hayatını zerre kadar önemsemeden, 15 Temmuz 2016 gecesi kahramanlık destanlarının tarihte kalmadığını, çağdaş zamanlarda da yazılacağını gösterdiğinin altını çizen Avdagiç, "Milletimiz, hain iş birlikçi darbecilerin ülkemizi karanlık bir geleceğe itmelerine 'dur' diyerek, Türkiye'nin aydınlık geleceğini yeniden yazmıştır. Türk Milleti, tam 100 yıl önce de kendine zincir vurmak isteyenleri perişan etmişti. 15 Temmuz'da bir kez daha tarih sahnesine çıkan milletimiz, bu kez düşmanlarına ve yerli iş birlikçilerine, en büyük gücü olan göğsündeki iman ile karşı koymuş, onları 'inanç seli' içinde boğmuştur. Türkiye'nin darbeciler vasıtasıyla uzaktan kumanda idare edilecek bir üçüncü dünya ülkesi değil, milletin oylarıyla seçilenlerle yönetilen bir demokrasi ülkesi olduğunu herkese gösterdik. İş dünyası olarak hainlere, darbecilere, milletimizin bin bir emekle kurumsallaştırdığı geleneklere ve demokrasimize kurulan pusulara ve tuzaklara karşı teyakkuzdayız" dedi.

İSO: 'EKONOMİK ETKİLERİNİN PÜSKÜRTÜLMESİNE KATKI SUNDUK'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da Türkiye'de demokrasi dışı hain girişimlere bu ülkenin tüm vatandaşları gibi sanayicilerin de karşı durduğunu ve duracağını söyledi.

Bahçıvan, Türk sanayisi ve özel sektörünün geçmişten gelen güçlüklerle savaşma, mücadele etme direncini, 2016'nın 15 Temmuz gecesi ve sonrasındaki zor günlerinde fazlasıyla ortaya koyarak, devletine, milletine, ülkesine güvenme noktasındaki en öncü görevini ve sorumluluğunu yerine getirdiğini dile getirdi.

İş dünyasının bu ortak duruşunun yanı sıra İSO olarak ekonominin bu süreçten etkilenmemesi, yanlış algı çalışmalarının sonuç vermemesi için, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Bahçıvan, "Sanayiciler olarak darbe girişiminin ekonomik etkilerinin kısa sürede püskürtülmesine ve ülkemizin kısa zamanda yeniden demokrasi eksenine oturmasına katkı sunduk. Bizim millet olarak en büyük özelliğimiz, benzer hain girişimler karşısında güçlü bir şekilde kenetlenmemizdir. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de milli iradeyi ve demokrasimizi tehdit edecek böylesi girişimlere, düşüncelere, en güçlü karşı duruşun iş dünyamızdan geleceğinin bilinmesini isterim" dedi.

ATO: 'EKONOMİK TAHRİBATA KARŞI OMUZ OMUZA ÇALIŞTIK'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da, Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye'yi hedef aldığını belirterek, "Demokrasimiz için nöbette, ekonomimiz için gece gündüz işimizin başındayız" ifadesini kullandı.

15 Temmuz'un ekonomiye verdiği hasar karşısında bu alandaki tüm aktörlerin koordineli hareket ettiğini vurgulayan Baran, "15 Temmuz hainlerinin ekonomik tahribatına karşı tüccarımızla, sanayicimizle, çalışanlarımızla omuz omuza çalıştık. Bu millet, 15 Temmuz hainlerini de ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesi veren vatanseverleri de unutmayacak" dedi.

ASO: 'BU MİLLET HAİNLERE DAİMA DERSİNİ VERECEKTİR'

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan isimlerden Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türk milletinin 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren hainleri hiçbir zaman unutmayacağını belirterek, "Bu millet hainlere daima dersini verecektir" ifadesini kullandı.

ASO olarak 15 Temmuz'da milletin, demokrasinin ve seçilmişlerin yanında olduklarını vurgulayan Özdebir, hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdiklerini bildirdi.

Özdebir, "Ulu Önder Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sinde söylediği şu sözleri hiç aklımızdan çıkarmayalım; 'Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin'" dedi.

TÜSİAD: 'EN ÖNEMLİ SORUMLULUĞUMUZ DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRMEK'

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklamasında, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde, demokrasimize sahip çıkmak için canlarını ortaya koyan tüm vatandaşlarımızı ve güvenlik güçlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Kaslowski, "Darbe girişimine karşı kahramanca mücadele edenler başta olmak üzere, demokrasiyi savunan tüm toplum kesimlerine yönelik en önemli sorumluluğumuz demokrasimizi her koşulda korumak ve güçlendirmektir. Bu doğrultuda hukukun üstünlüğüne tavizsiz riayetin yanı sıra ülkemizdeki tüm bireylerin temel hak ve özgürlüklerine sahip çıkılması kritik önem taşımaktadır. TÜSİAD, demokratik ve çağdaş hukuk devleti ilkelerini savunmaya, toplumsal refahı ve özgürlükleri güçlendirecek adımlara destek vermeye kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

TÜRKONFED: 'HUKUK DIŞI YAPILARIN PANZEHİRİ HUKUKUN KENDİSİDİR'

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu imzası ile yayınlanan 15 Temmuz mesajında, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının işletilemediği ülkelerde hukuk dışı yapıların büyüdüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, "Özellikle hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının işletilemediği ülkelerde hukuk dışı yapılar her zaman büyür. Bu hukuk dışı yapıların ekosisteme saldığı zehrin panzehiri ise hukukun kendisidir. Bu doğrultuda bir daha 15 Temmuz’lar yaşamamak, toplumsal refahı, barışı ve huzuru tesis edebilmek için hukuk sistemimizi yenilemek, demokrasimizi demokratikleştirmek yani bir yaşam tarzı haline getirmek ana hedefimiz olmalıdır. Bağımsız iş dünyası örgütü olarak, yeniden biz olmak ve ortak bir ufka bakma hayalini canlandırmak için toplumsal ve siyasal değişimlerin hukuk ile desteklenmesi gerektiğine inanıyor, bunun için üzerimize düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz" denildi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu'nun mesajında, "Sosyal, laik ve demokratik hukuk devletini yeniden inşa etmiş, hukukun üstünlüğüne inancı artırmış ve güçlü bir toplumsal dönüşümü başarmış bir Türkiye hayaliyle Cumhuriyet değerlerini ve evrensel demokratik ilkeleri savunan, ülkemizin birlik ve beraberliği için her zorlukta birlik olabilen tüm vatandaşlarımızın Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

TESK: 'MİLLETİN KARARLILIĞI İLE BAŞARISIZ OLDU'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 15 Temmuz mesajında demokrasinin olmadığı ülkelerde milletten ve milletin söz hakkından bahsedilemeyeceğine işaret etti.

Palandöken, "Milletimizin kararlılığı, Cumhuriyet ve demokrasiye olan bağlılığı, 15 Temmuz 2016'da kanlı darbe girişiminin başarısız olmasının en önemli göstergesidir. Esnaf ve sanatkarımız her zaman darbelerin karşısında, millet iradesinin yanındadır" ifadelerini kullandı.

Hain darbe girişiminde şehit olanlar arasında esnaf ve sanatkarların da bulunduğunu anımsatan Palandöken, şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını, gazilere de sağlıklı ömürler dilediklerini belirtti.

TÜRMOB: 'EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR'

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da mesajında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Türkiye'nin cumhuriyete ve demokrasiye kararlılıkla sahip çıktığını belirtti.

Kartaloğlu, "Demokrasiye olan inancımız ve kararlılığımızla, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu en net şekilde ifade edilmiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

KONUTDER: '15 TEMMUZ DİRENİŞ DESTANIDIR'

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas da, 15 Temmuz mesajında, "15 Temmuz bir direniş destanıdır, tüm cihana kötülük karşısında her vakit kenetlendiğimizi, bizi asla ayrıştıramayacaklarını bir kez daha anlattık. Sabah güneş yeniden doğduğunda iş yerlerinin kapıları sonuna kadar aralandı. Çiftçiler toprağı çapaladı. Fabrikalarda üretim hız kesmedi. Firma olarak bizde satış ofislerimizi açtık, şantiyelerimizi devam ettirdik. Asla unutmamak gerekiyor ki ‘birlik’, güzel ülkemizin anahtarıdır, bizi tanımlayan kusursuz bir değerdir" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz sonrasında, enflasyon, faiz ve kur baskısı gibi türbülanslara girildiğini vurgulayan Elmas, "Zorlu mücadeleler verdik. 2019’un son çeyreğinde yakaladığımız ivme, 2020 başında salgın öncesi iki buçuk aylık süreçte de güç kaybetmeden devam etti. Salgınla birlikte tüm dünya ekonomisi, sektörler yavaşladı. Dünyanın sayılı ülkeleriyle birlikte ülkemizde de hızla başlatılan aşılamanın devreye girmesi ve karantina yasaklarının kaldırılmasıyla ekonomimiz yeniden hareketlenmeye başladı. Tüm sektörler için çark yeniden dönmeye başladı. Konut üreticisi firmalar olarak, bundan sonrasında kredi ve mevduat faizlerinde de kademeli olarak aşağı yönlü hareketler beklemekteyiz" diye konuştu.

TMB: 'BİZLERE DÜŞEN GÖREV DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAKTIR'

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından Başkan M. Erdal Eren imzasıyla paylaşılan mesajda, Türkiye’nin demokrasiyi korumak adına beş yıl önce büyük bir mücadele verdiği hatırlatıldı.

Eren, "15 Temmuz’un öğrettiği, bizlere düşen görevin demokrasimize sahip çıkmak, onu güçlendirmek ve hukuk devleti ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmak olduğudur. Bu aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınmaya giden yolun en temel yapı taşıdır. Ekonomimizin lokomotifi inşaat sektörünün çatı kuruluşu olarak biz de yönetimimiz ve üyelerimizle Türkiye’mize daha fazla değer katmak için üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

EBSO: 'BENZER OLUŞUMLAR DİKKATLE ANALİZ EDİLMELİ'

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Bu vatanın her bir ferdi ve kurumu ile birlikte göstermiş olduğu destansı mücadele, alınan derslerle birlikte geleceğe de ışık tutmaktadır. Zira, bugün dahi kurumlara kök salmış, sistemi sarmalamış bir yapının temizlenmesi devam ederken, benzer oluşumların ülkeye vereceği zarar da dikkatle analiz edilmelidir” diye konuştu.

Aklın ve bilimin ışığında hareket edildiği takdirde ilerlenebileceğini vurgulayan Yorgancılar, "Bu farkındalıkla, ülkemizin kurucusu, varlığımızın sebebi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği laik Türkiye Cumhuriyeti’ni karanlık güçlerden arındırarak, daha ileriye taşımak, gençlerimizi akıl ve bilimin ışığında daha nitelikli yetiştirmek gayesi için elbirliği ile çok çalışmalıyız. 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allahtan rahmet, ailelerine sabır diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz" dedi.