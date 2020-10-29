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'BİZE DÜŞEN BÜYÜMEYİ SAĞLAMAK'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde bütün bir milletin desteğiyle verilen milli mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyet en değerli fazilet. Milletimize en çok yakışan yönetim biçimi olduğuna inandığımız Cumhuriyetimizin ilan edildiği bu tarih, aslında içinde büyük destansı bir kurtuluş mücadelesini, işgal kuvvetlerine karşı cephelerde canları pahasına çarpışan gençlerimizin, askerlerimizin kahramanlıklarını, bu milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini, azmi, kararlılığı daha pek çok şeyi barındırır. Kökleri binlerce yıla dayanan 97 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır. Türk iş dünyası olarak bizlere düşen de yeni yatırımlarla, üretimle, ticaretle, ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Bunu yapacağımıza olan inançla, ülkemizin bu güzel ve anlamlı gününün sevincini gönülden paylaşıyorum. Yaşasın Cumhuriyet

'CUMHURİYET DEĞERLERİ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÜCÜ'

TÜSİAD: Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadrolarımız 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan ederek ulusumuzun bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik iradesini tüm dünyaya göstermiştir. Bunu yaparken kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyada, barışı ve huzuru ilelebet tesis edecek bir değerler bütününü de ortaya koymuşlardır. Çağdaş, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti anlayışında hayat bulan Cumhuriyet değerleri Türkiye’nin geleceği, başarısının anahtarı ve en büyük gücüdür.

Savaş ve yıkım yıllarından sonra Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle çıkmış toplumumuz Cumhuriyetimiz ile yeniden ayağa kalkmıştır. Ülkemizin 97 yıllık kazanımlarının arkasında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurucu kadroların ve toplumumuzun dayanışmayı esas alan ve birliktelikten doğan güven duygusu yatmaktadır. Cumhuriyetin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefi insanlığın evrensel kazanımlarına sahip çıkmayı gerektirmiştir. Türkiye, bağımsızlık mücadelesini henüz kazanmış bir ülke olarak sosyo-ekonomik ve siyasal ilerlemeyi gerçekleştirmiş modern dünyanın değerleri ile entegre olma yolunu seçmiş, dış ilişkilerinde barış ve diplomasiyi öne çıkarmıştır.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına doğru ilerlerken, iş dünyasının temsilcileri olarak bizler, bugün de ihtiyaç duyduğumuz dayanışma ruhunu, Cumhuriyetin çağdaş ve demokratik değer ve kazanımlarını ekonomiye, sanayiye, eğitime, bilime, sanata ve sivil topluma desteğimizle yaşatmaya ve ilerletmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetin bugünkü nesilleri olarak Cumhuriyet değerlerini korumak, yüceltmek ve yarınlarımıza miras bırakmak en önemli vazifemiz ve sorumluluğumuzdur. Türkiye’nin hem temeli, hem de pusulası olan Cumhuriyetimizin mimarı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyor, Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz.

'TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM'

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın: Çağdaş Türkiye’nin temellerini atan Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurucularını minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin getirdiği demokrasi ve özgürlükler, ülkemizin kalkınmasının temel taşıdır. Çağdaş Türkiye’nin 97’nci yılına tanıklık etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üyelerimizle birlikte ülkemizin geleceğine her zaman güvenle bakıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir’ sözünü esas alıyor, Türkiye’nin uluslararası yatırımcıları olarak bizler de bu topraklarda üretmeye ve ülkemize katkı sağlamaya devam ediyoruz. Üyelerimizle birlikte, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını ve rekabetçiliğini geliştirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz

'TÜRKİYE İHRACATLA YÜKSELECEK'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: Türkiye ihracatla yükselecek, çünkü ihracat Türkiye’nin gerçek gücünü gösteren en önemli faaliyetlerden biri olarak Cumhuriyet'in değerleri arasına girmiştir. İhracat, bu topraklar için toprağa düşmüş şehitlerimize sorumluluğumuzdur. İhracat, Cumhuriyet için taş üstüne taş koymuş ve bu uğurda canını kanını vermiş olanların evlatlarına karşı borcumuzdur. İhracat bugünde vermekte olduğumuz büyük mücadelede onurumuz, şanlı bayrağımızın gölgesinde namusumuzdur

'ATATÜRK'ÜN EMANETİNİ DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ'



Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: Bugün Gazi Mustafa Kemal önderliğinde ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti’mizin 97’inci kuruluş yıl dönümü. Esarete razı olmayan Türk milleti, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmak için başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı tarihte eşi görülmemiş bir kahramanlıkla sürdürmüş ve zaferle sonuçlandırmıştır. Cumhuriyet, tarih boyunca onurundan taviz vermeden bağımsızlığı için kanıyla, canıyla mücadele etmiş Türk Milleti’nin en değerli kazanımı olmuştur. Bu zaferin ardından 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile Cumhuriyet kurulmuştur. Türkiye milletinin yokluklar içinde inşa ettiği genç Cumhuriyeti, bugün dünyanın en büyük ilk 20 ülkesi arasında yer almaktadır. Cumhuriyetimiz, gerek kuruluşu gerekse bugünkü ekonomik, sosyal ve kültürel birikimiyle tüm mazlum milletlere örnek olmakta ve bir ülkenin nasıl küllerinden doğabildiğini göstererek onlara umut vermektedir. Cumhuriyet’in Başkent’inin ticaret odası olarak, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz emanetini çalışarak, üreterek, ticaret yaparak, istihdam sağlayarak daha da ileriye taşıyacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

'BAĞIMSIZLIĞIN SİMGESİ'

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar: 29 Ekim 1923’te Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti; kararlılığın, vatanseverliğin, fedakarlığın, aklın, birlikteliğin, inancın, bağımsızlığın simgesidir. Cumhuriyetimizin 97. yılını coşkuyla kutluyor, başta ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, geçmişten bugüne tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimizin önünde saygı ile eğiliyorum

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: 97 yıl önce büyük zorluklar, eşsiz özveri, gayret ve kahramanlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, dünyada eşi görülmemiş bir başarıya imza atmıştır. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünün, Türkiye işçi hareketine, çalışma hayatına ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Cumhuriyetimizin sosyal olarak daha çok güçlendiği, 97 yıllık şanına uygun, dünyaya örnek bir demokrasi uygulaması ile taçlandığı nice yıllar diliyoruz

'HER DAİM PUSULAMIZ'

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol: Cumhuriyet'imizin atılım ve başarıları, karşımıza çıkan her türlü engelin aşılmasında bizlere güç vermektedir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz.' sözü her daim pusulamızdır. Bundan da aldığımız ilhamla geleceğe emin adımlarla yürüme ve ülkemizi daha ileriye taşıma azim ve kararlılığı içindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve Konfederasyonumuz adına, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve minnetlerimi sunuyorum.

'CUMHURİYET TÜRK MİLLETİ İÇİN YÖNETİM BİÇİMİNDEN FAZLASINI İFADE EDER'

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz: Türk milleti cumhuriyeti benimsemiş, gerektiğinde de korumuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi Türk milletinin kaderiyle birleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin Anadolu'daki varoluş mücadelesinin ardından kuruldu. Bu nedenle cumhuriyet, Türk milleti için herhangi bir yönetim biçiminden çok daha fazlasını ifade eder. Türk milleti için cumhuriyetin kaderi kendi kaderiyle bir olmuştur. Milletimiz, bu bilinçle gerektiğinde cumhuriyeti korumak için canını bile ortaya koymuştur. 15 Temmuz 2016'da yaşananlar bunun en büyük kanıtıdır. Bu duygularla cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Savaşımızın ve cumhuriyetimizin kahramanlarını saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum

'KIYMETİNİ ASLA UNUTMAMALIYIZ'

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran: Cumhuriyetimiz, Anadolu halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde olağanüstü mücadele ve fedakarlıkla destan yazarak kazandığı Kurtuluş Savaşımız sonucunda kurulmuştur. İçinde bulunduğumuz günlerde yakın çevremizde tanıklık ettiğimiz gelişmeler bizlere Cumhuriyetimizin kıymetini asla unutmamız, birlik ve beraberliği elden bırakmamamız gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Bizlere emanet edilen Cumhuriyeti korumak ve gelecek nesillere devretmek şüphesiz en önemli görevlerimizden biri olacaktır. Denizcilik camiası olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz' sözünden hareketle ülkemizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

'SAHİP ÇIKMALIYIZ'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Bilimde, sanatta, ticarette, üretimde, sporda ve her kulvarda elimizden gelenin en iyisini yaparak Cumhuriyet'e sahip çıkmalıyız. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, 'Cumhuriyet, düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.' Dolayısıyla 7'den 70'e genç, yaşlı, bilimde, sanatta, ticarette, üretimde, sporda, her kulvarda elimizden gelenin en iyisini yaparak Cumhuriyet'e sahip çıkmalıyız. Ülkemizin en önemli değerlerinden, neredeyse 100 yıllık bir çınar olan Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutluyor, sonsuza dek var olmasını diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı tüm esnaf ve sanatkar adına en içten dileklerimle kutluyorum

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın: Büyük bir zafer ve inançla 29 Ekim 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet yaşayacaktır. Cumhuriyet'imize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak hepimizin müşterek vazifesidir. Türk şoför esnafı adına tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbi'mizin zafere ulaşmasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla anıyorum