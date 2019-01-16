Spor kıyafetler ile görmeye alışık olduğumuz Işıl Alben'in klasik giyim ile şıklığı yakalamış olması gözlerden kaçmadı. Basketbol severlerin yoğun ilgilisi ve meraklı bakışları altında objektiflere poz veren Işıl Alben, hızlı adımlarla aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.