2 | 24

"YETTİN BE!"

"Sayfama sürekli aynı kişi, farklı mail adreslerinden hakaret mesajları atıp duruyor. Ey güzel insan! Sen yürek mi yedin acaba? Bilişim suçlarının seni bulması üç dakika sürer. Ki hiç üşenmeden seni bulup ceza almanı sağlayacağım. Yettin be!"