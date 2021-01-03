İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Şişli ilçesinde 3 Ocak Pazar günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 OCAK 2021
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Esentepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Levent-Esentepe 600Mm İsale Hattında Bakım Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|02.01.2021 23:59
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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