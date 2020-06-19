Sular ne zaman gelecek? sorusu suların kesildiği İstanbul ilçelerindeki vatandaşların gündeminde. İSKİ belirli arıza çalışmalarından dolayı bir çok ilçede gün içerisinde su kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul su kesintisi saatleri ve suların geleceği saat...
İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK? 19 HAZİRAN CUMA
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tahtakale Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.06.2020 12:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şahintepe Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.06.2020 10:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.6.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zafer Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.06.2020 11:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ünalan Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.06.2020 11:17
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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