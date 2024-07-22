İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2024 TYP kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Toplum Yararına Programlar (TYP) başvurularının tamamlanmasının ardından, kura çekimine geçildi. İŞKUR aracılığıyla gerçekleşen kura çekiminde bazı illerde TYP kura sonuçları açıklanmaya başladı. TYP kura sonuçları nihai isim listesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden açıklanıyor. Peki, "TYP kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir, hangi iller açıklandı?" İşte 2024 TYP kura çekim sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
TYP kura çekiminin ardından sonuçlar bazı illerde açıklanmaya başladı. Toplum Yararına Programı (TYP) kura sonuçlarının açıklanmasınına ardından adaylar için isim listesi sorgulama süreci başladı. Peki, "2024 TYP kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir, hangi iller açıklandı?" İşte İŞKUR TYP kura sonucu isim listesi sorgulama...
İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçları, başvuru yapılan il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden yayınlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri TYP kura sonuçları isim listesini resmi internet adreslerinden paylaştı.
İŞTE AÇIKLANAN İLLER LİSTESİ
ADANA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Toplum Yararına Programda çalışakların isim listesini paylaştı.
ADIYAMAN
İŞKUR - TYP Kapsamında İl Müdürlüğümüzde Temizlik Personeli olarak çalıştırılacak kişiler için 09/07/2024 tarihinde saat 11:00’ de İl Müdürlüğümüz Konferans Salonunda yapılan kura çekim sonuçlarına ait Asil ve Yedek aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
ANKARA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü yayımladığı duyuruda; "İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızda 321184 nolu Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 09.07.2024 tarih ve 09:00‘da İl Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen mülakatta uygun görülen kişilere ait liste ve listede adı geçenlerden istenilen belgeler ektedir." ifadelerine yer verdi.
KASTAMONU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü yayımladığı duyuruda; "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'müzde 09 Temmuz 2024 tarihinde İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda noter huzurunda çekilen kura sonuçları aşağıda listelenmiştir. Kurada ismi çıkanların 11.07.2019 (Perşembe) tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen evrakların İl Müdürlüğümüze getirilmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.
KASTAMONU TYP KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI
KONYA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü 2024 Yılı Toplum Yararına Programı (TYP) Mülakat Listesini paylaştı. Yapılan açıklamada; "Toplum Yararına Programı kapsamında Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze 118 kişilik kontenjan verilmiştir." denildi.
SİVAS
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü 2024 Yılı Toplum Yararına Programı (TYP) Mülakat Listesini paylaştı. Kura çekim sonuçlarına ait dokümana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.