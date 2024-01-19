İsmail Hacıoğlu, nasıl Cem karaca oldu?

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Fikri Harika ve Aytaç Medya ortak yapımcılığında çekilen “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde Türkiye’de ilk kez bir sinema filminde uygulanan yöntemle silikonla kalıp alma işlemi yerine, İsmail Hacıoğlu’nun üç boyutlu yüz taraması yapıldı. Bu tarama dosyası Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilerek, oyuncunun Cem Karaca modellemesi yapılarak uygulanacak protezlere karar verildi.

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Makyaj tasarımları ve tarama işlemlerini yapan sanatçı Ahsen Gülkaya Heinly konuyla ilgili olarak; “3D ile işlem yapmanın en önemli avantajı hep uygulanan silikon kalıbı ABD'ye kargolamak yerine sadece tarama dosyasını e-mail yoluyla zaman kaybı olmadan göndermemiz. Diğer avantajı da hiç hata payı olmadan, bire bir oyuncunun kalıbının, modellemeyi yapacak kişiye ulaşmış olması” dedi.

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Ahsen Gülkaya Heinly; “Cem Karaca için en büyük parçamız dudak altından başlayıp bütün çene hattını kaplayan protez oldu. İkinci protezimiz de askerlik döneminde geçirdiği ufak bir kaza sonucu burunda oluşan kemerden dolayı burun proteziydi. Daha sonra oynadığı döneme göre de oyuncunun gençleştirme ve yaşlandırma makyajları yapıldı. Tüm protezler çekim günü sayısına göre Ben Nye makyaj stüdyosunda üretildi” dedi.

Gösterime 26 Ocak'ta girecek "Cem Karaca'nın Gözyaşları'nda Cem Karaca'yı İsmail Hacıoğlu canlandırdı. Hacıoğlu, Cem Karaca’ya Türkiye’de ilk kez uygulanan bir yöntemle şaşırtıcı bir benzerliğe ulaştı. Makyaj tasarımındaki bu etkileyici serüveni standart silikonla kalıp alma işlemi yerine, Hacıoğlu’nun yüzünün çok yüksek çözünürlükte tarayıcı ile 3D taramasıyla başladı. Tarama dosyası Amerika’ya gönderilerek İsmail Hacıoğlu’nun Cem Karaca modellemesi sıfır hata payı ile yapıldı. Bu özel yöntem Türkiye’de ilk kez uygulandı.

Yüksel Aksu'nun yönettiği"Cem Karaca'nın Gözyaşları'nda İsmail Hacıoğlu'na başrollerdeFikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel eşlik etti.

Fikri Harika ve Aytaç Medya ortak yapımcılığında çekilen “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde Türkiye’de ilk kez bir sinema filminde uygulanan yöntemle silikonla kalıp alma işlemi yerine, İsmail Hacıoğlu’nun üç boyutlu yüz taraması yapıldı. Bu tarama dosyası Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilerek, oyuncunun Cem Karaca modellemesi yapılarak uygulanacak protezlere karar verildi.

Makyaj tasarımları ve tarama işlemlerini yapan sanatçı Ahsen Gülkaya Heinly konuyla ilgili olarak; “3D ile işlem yapmanın en önemli avantajı hep uygulanan silikon kalıbı ABD'ye kargolamak yerine sadece tarama dosyasını e-mail yoluyla zaman kaybı olmadan göndermemiz. Diğer avantajı da hiç hata payı olmadan, bire bir oyuncunun kalıbının, modellemeyi yapacak kişiye ulaşmış olması” dedi.

Ahsen Gülkaya Heinly; “Cem Karaca için en büyük parçamız dudak altından başlayıp bütün çene hattını kaplayan protez oldu. İkinci protezimiz de askerlik döneminde geçirdiği ufak bir kaza sonucu burunda oluşan kemerden dolayı burun proteziydi. Daha sonra oynadığı döneme göre de oyuncunun gençleştirme ve yaşlandırma makyajları yapıldı. Tüm protezler çekim günü sayısına göre Ben Nye makyaj stüdyosunda üretildi” dedi.

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