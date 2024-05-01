İsmail Kartal'dan Krunic kararı
Fenerbahçe'de sezonu kapatan İsmail Yüksek'in boşluğunu hangi futbolcunun dolduracağı merak ediliyor. İsmail Kartal'ın, ligin kalan bölümünde Rade Krunic'e şans vermesi bekleniyor
Fenerbahçe'de, 6 numara pozisyonunda hangi futbolcunun forma giyeceği merak konusu. İsmail Yüksek'in sakatlığının ardından forma için en güçlü adayın Rade Krunic olduğu ifade edildi.
Djiku ile Mert Hakan'ın da adaylar arasında düşünüldüğü ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihini Bosna Hersekli oyuncudan yana kullandığı belirtildi.
İsmail Kartal, sezon başında ve kış transfer sezonunda ısrarla takıma katılmasını istediği Krunic ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Gerçek kalitesini sahaya yansıtması gerektiğini oyuncusuna söyleyen Kartal, ligin geri kalan bölümünde kendisine güvendiğini Krunic’e iletti.
Rade Krunic, bu sezon ligde 12 maçta forma giydi.
Yüzde 85 pas isabet oranıyla oynayan 30 yaşındaki futbolcu, rakip yarı sahada ise yüzde 83 pas isabet oranıyla dikkat çekti.