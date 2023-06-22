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Haberler Yaşam Ispanak Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Ispanak Ekimi Hangi Ayda Olur?
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Ispanak ne zaman ve nasıl ekilir? Ispanak ekimi hangi ayda olur?

Ispanak demir, vitamin ve mineraller açısından güçlü bir sağlık deposudur. Peki siz de kendi ıspanağınızı yetiştirmek istemez miydiniz? O zaman bu yazımızı mutlaka okumalısınız. İşte ıspanak ne zaman ekilir? Ispanak çok su ister mi? Tüm bunları ve daha fazlasını sizler için derledik.

Ispanak Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Ispanak Ekimi Hangi Ayda Olur?
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Soğuk kış günlerinde, sıcak bir ıspanak yemeği düşünün. Bu besleyici ve lezzetli yeşil yapraklı sebzenin tarımı, özellikle kendi bahçenizde doğal ürünler yetiştirmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Bu yazımızda, ıspanak ekiminin ayrıntılarına, hangi ayda ekilmesi gerektiğine ve ne sıklıkla sulanması gerektiğine dair bilgileri bulacaksınız.

Ispanak Genel Özellikleri

Ispanak, Amaranthaceae familyasına ait, tek yıllık bir bitkidir. Ispanak, besin değerleri yüksek ve sağlık açısından önemli bir sebzedir. Yüksek miktarda vitamin ve mineral içerir. Yaprakları genellikle kıvırcık veya düz olabilir ve rengi açık yeşilden koyu yeşile kadar değişir.

Ispanak Ne Zaman Ekilir?

Ispanak, genellikle sonbaharın başlarında veya ilkbaharın sonlarına doğru ekilir. Ancak, ekim zamanı yerel iklim koşullarına ve seçilen ıspanak çeşidine bağlı olarak değişebilir.

Ispanak Nasıl Ekilir?

Ispanak ekimi tohumlarla yapılır. Tohum ekimi öncesinde birtakım hazırlıklar gerekmektedir. Şimdi ıspanak nasıl ekilir adım adım inceleyelim:

  • Tohumları hazırlayın: Ispanak ekiminde ilk adım, kaliteli tohumları seçmektir. Tohumların uygun koşullarda saklandığından ve sağlıklı olduğundan emin olun.

  • Toprağı hazırlayın: Ispanak, iyi drenajlı, humusça zengin toprakları sever. Ekimden önce toprağı derinlemesine çapalayın ve organik madde (kompost veya gübre) ekleyin. Bu, toprağın hava almasını ve suyun iyi bir şekilde drenajını sağlar.

  • Tohumları ekme: Ispanak tohumlarını ekim alanına ekin. Her tohumu yaklaşık 2-3 cm derinliğe ve 10-15 cm aralıklarla yerleştirin. Tohumları çok derine ekmekten kaçının çünkü bu, çimlenmeyi zorlaştırabilir.

  • Tohumları örtme ve sulama: Ekilen tohumları ince bir toprak tabakasıyla örtün ve hafifçe sulayın. Su, tohumların çimlenmesi için gerekli olan nemli ortamı sağlar.

  • Bakım: Ekimden sonra, toprağı düzenli olarak kontrol edin ve kuru olduğunda sulayın. Ispanak, çok su isteyen bir bitki olmasa da toprak nemli tutulmalıdır.

  • İnceleme: Ispanak çimlenmeye başladığında ve bitkiler 5-7 cm boyuta ulaştığında, bitkileri seyrekleştirin. Bitkiler arasında en az 15 cm boşluk olmalıdır.

  • Hasat: Ispanak genellikle ekimden 6-8 hafta sonra hasat için hazırdır. Yapraklar taze ve gençken toplanmalıdır.

Ispanak Ne Sıklıkla Sulanır?

Ispanak çok su ister mi sorusu ıspanak yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği soruların başında gelmektedir. Ispanak, çok su isteyen bir bitki olmasa da yeterli suya ihtiyaç duyar. Toprağın her zaman nemli kalması gereklidir. Ispanak, genellikle haftada bir kez sulanır. Ancak, hava sıcak ve kuruysa, sulama sıklığını artırabilirsiniz.

Ispanak Hangi Ayda Ekilir?

Ispanak bulunduğunuz iklimin koşullarını göz önünde bulundurarak genellikle Eylül-Ekim ve Mart-Nisan aylarında ekilir.

Ispanak Ekimi ve Sulaması

Ispanak ekiminin tohumlarla yapıldığını yukarıda anlattık. Öte yandan tohum ekiminin ardından ıspanak yetişme sürecinde bir takım bakıma ve doğru sulamaya ihtiyaç duyar. Tohumlar filizlenmeye başladığında seyreltme işleminin yapılması son derece önemlidir. Ayrıca yabani otların ve ayrık otlarının da mutlaka temizlenmesi gerekir. Sulama da ıspanak bitkisinde önemli bir noktadır. Hava sıcaklığını göz önünde bulundurarak ıspanağı haftada bir ya da ki defa sulayabilirsiniz. Sulamanın sabah erken saatlerde ya da akşamüzeri yapılması bitkinin suyunu muhafaza etmesi açısından önemlidir.


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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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