Ispanak, çocukluğumuzdan bu yana faydaları ile anlatılan ve yedirilmeye çalışılan bir besin kaynağıdır. İçerisinde bulunan A vitamini, C vitamini, E vitamini ve B grubu vitaminleri barındırmaktadır. Ayrıca magnezyum, fosfor ve iyot minerallerini de içeren ıspanak, demir yönünden de zengin olduğu iddia edilen bir yiyecektir. Ispanakta, bol miktarda da protein bulunmaktadır.

Çocuk yaşlarda, pek de sevilerek yenmeyen ıspanak yemeği, aslında zaman geçtikçe alışılan ve sevilebilen bir gıdadır. Çocukları özendirmek için izletilen, “Temel Reis” gibi çizgi filmlerde, bu yemeğin önemi vurgulanmıştır.

Yapısında çok sayıda mineral ve vitamin olsa da kimi bilim adamları ıspanağın anlatılanlar kadar besin değeri taşımadığı yönündeki açıklamalarda birleşmektedirler. Ispanak yemeği, içerdiği besin değerleri yönünden yüksek tansiyona, felç rahatsızlığına ve bilhassa da yaşlanmaya bağlı görme bozukluklarına karşı iyi gelmektedir. Vücudu kuvvetlendirmesi ile ilgili olarak, hamile kadınlara ve doğacak olan bebeklere güç vermekte ve onları kuvvetlendirmektedir. Ispanak, bir psikolojik etkiye sahipçesine sinirleri yatıştırmaktadır. Buna ek olarak da kişiye sakinlik vermektedir.

Biyolojik olarak vücudu rahatlattığı bir başka nokta da ıspanağın sindirimi kolaylaştırmasıdır. Bu durumla ilgili olarak, ıspanak bir idrar söktürücüdür. Belli bir dönem oldukça büyük bir sorun olan hemoroit rahatsızlığına (Basur) da iyi gelen ıspanak, yara ve yanık gibi vücudun deforme olduğu bölgelerde de iyileşmeleri hızlandırmaktadır.

Ispanak yemeği, kemikleri ve dişleri de güçlendirmektedir. Buna bağlı olarak, ıspanağın diş çürümelerini önlediği de savunulan düşünceler arasındadır. Ispanak, kolesterolü düşürmekte ve şeker hastalığı için de yararlı olabilmektedir.

Ispanağın Faydaları Nelerdir?