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İspanya'dan Avrupa ve Asya turuna çıkan iki turist, Konya'da mola verdi

İspanya'dan özel yapım bisikletleriyle Avrupa ve Asya turuna çıkan iki turist, Konya'da mola verdi

İspanya'dan Avrupa ve Asya turuna çıkan iki turist, Konya'da mola verdi
AA

İspanya'dan özel yapım uzun bisikletleriyle Avrupa ve Asya turuna çıkan iki turist, Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

İspanyol Jorge Perez Cebreros, (27) ile üniversiteden okul arkadaşı İtalyan Beatrice Esposito (26), eski bisiklet parçalarını birleştirerek özel olarak tasarladıkları uzun bisikletlerle, 1 Ağustos'ta İspanya'dan Avrupa ve Asya turuna başladılar.

BEYŞEHİR'İN TARİHİ YERLERİNİ GEZDİLER

Kilometrelerce yol kat ettikten sonra Türkiye'ye ulaşan ikili, Beyşehir'de mola verdi. İkili, Beyşehir'in tarihi yerlerini de gezip yakından görme imkanı buldu.

Jorge Perez Cebreros, gazetecilere, amaçlarının farklı kültürleri görüp, daha çok şey öğrenmek olduğunu ifade etti.

Kendi hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Cebreros, "Gençler de hiç para harcamadan bisiklete binerek, sadece geri dönüşümle bile benzer hayallerini gerçekleştirebilirler, buna inansınlar" diye konuştu.

"TÜRKİYE ÇOK ÖZELDİ BİZİM İÇİN"

Çıktıkları turun devamında Gürcistan, Ermenistan, İran ve Pakistan üzerinden Hindistan'a ulaşmak istediklerini anlatan Cebreros, şunları kaydetti:

"Küçük yerlerde konaklamayı tercih ediyoruz. Sabahları istediğimiz zaman uyanıp çadırımızı topluyoruz. Günlük ne kadar pedal çeviriyoruz? Bu bisikletimizden dolayı rüzgara ve karşımıza çıkabilecek yokuşlara bağlı olarak değişiyor. Bazen 20 kilometre, bazen de 50-100 kilometre gidebiliyoruz. Bazen de çok güzel bir manzara bulup orada durduğumuz, ilerlemediğimiz de oluyor."

Beatrice Esposito ise rotalarında yer alan Türkiye'yi çok güzel bulduklarını ve Türk insanının misafirperverliğine hayran kaldıklarını vurgulayarak, "Bu misafirperverliği diğer ülkelerde de yaşadık ama Türkiye çok özeldi bizim için. Türk insanı çok iyi, burada güzel anılarımız oldu" diye konuştu.

BİSİKLETLİLERİN ROTASINA GİRDİ

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da Beyşehir'deki bisiklet evinde misafir ettikleri yabancı konukların sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Beyşehir bisikletliler için tam bir rota haline geldi. Dağları, yolları geçerek Beyşehir'e ulaşıyorlar ve buraya geldiklerinde biz onları misafir ediyoruz. Son konuklarımız ilginç bisikletleriyle dikkat çekiyor. Biz de bisikletlerine binerek deneyimledik. Havaların ısınmasıyla konuk edeceğimiz bisikletli sayısı daha da artacak gibi görünüyor. Neredeyse haftada iki gün konuk ağırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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