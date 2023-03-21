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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İspanya ekipleri, Arda Güler'in peşinde

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Arda Güler, transferin gözdesi olurken LaLiga ekiplerini de peşine taktı! İspanyol basını, Arda Güler'i statta takip eden kulüpleri duyurdu

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  • İspanya ekipleri, Arda Güler'in peşinde

    Türkiye'de birçok oyuncu, Avrupa'nın radarındayken Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'dan sonra heyecan yaratan diğer isim ise Arda Güler oldu.

     
  • İspanya ekipleri, Arda Güler'in peşinde

    İspanya'da yayın yapan todofichajes, Arda Güler'in peşinde olan İspanyol kulüplerini açıkladı!
  • İspanya ekipleri, Arda Güler'in peşinde

    Haberde Arda'nın, Fenerbahçe'nin hücum sisteminde önemli bir yeri olduğu belirtildi.

     
  • İspanya ekipleri, Arda Güler'in peşinde

    Barcelona'nın Arda Güler'e en çok ilgi duyan kulüp olduğunu vurgularken milli futbolcunun peşindeki diğer kulüpler de duyuruldu.

     
  • İspanya ekipleri, Arda Güler'in peşinde

    Habere göre Atletico Madrid, Sevilla ve Villarreal de Arda Güler'i takip ediyor.
  • İspanya ekipleri, Arda Güler'in peşinde

    Atletico Madrid'in Joao Felix'in ayrılığından sonra Antoine Griezmann'ı takip edecek profilde bir oyuncu aradığını ve Arda'nın uygun aday olduğu kaydedildi.
  • İspanya ekipleri, Arda Güler'in peşinde

    Fenerbahçe formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Arda Güler, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. 
  • İspanya ekipleri, Arda Güler'in peşinde

    Profesyonel futbol takımlarının altyapılarında futbol öğrenen çocuklar için eskilerin "ikibuçukluk" diye tabir ettiği top toplayıcılıktan gelen Arda Güler, genç yaşta Gençlerbirliği'nden transfer olduğu Fenerbahçe'de adından söz ettirmeye başladı.
  • İspanya ekipleri, Arda Güler'in peşinde

    13 yaşındayken 10 Şubat 2018'de Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yapan Arda kısa sürede tüm Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü.
  • İspanya ekipleri, Arda Güler'in peşinde

    Gençlerbirliği altyapısından Ocak 2020'de Fenerbahçe altyapısına transfer olan Arda Güler, sarı-lacivertli formayla geçen sezon ilk profesyonel maçlarına çıktı.
  • İspanya ekipleri, Arda Güler'in peşinde

    Genç futbolcu son iki sezonda gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükselmiş ve A Milli Takımımızın Kasım 2022'de Çekya'yla oynadığı maçta ay-yıldızlı formayı ilk kez üzerine geçirmişti. 

     

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