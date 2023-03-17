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İspanyollardan şaşırtıcı iddia: Arda Güler İstanbul’da uzun süre kalmayacak!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Sevilla karşısında oynadığı oyunla İspanya’da manşetleri süslerken, transfer iddialarına da bir yenisi daha eklendi!

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  • İspanyollardan şaşırtıcı iddia: Arda Güler İstanbul’da uzun süre kalmayacak!

    Fenerbahçe’nin Sevilla’yı 1-0 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşması İspanyol basınında da geniş yer bulurken, manşetleri süsleyen isim Arda Güler oldu.
  • İspanyollardan şaşırtıcı iddia: Arda Güler İstanbul’da uzun süre kalmayacak!

    Goal'de yer alan habere göre; dünyaca ünlü İspanyol gazetesi AS karşılaşmanın en iyileri olarak Arda ve uzun bir aranın ardından formasına kavuşan bir diğer milli futbolcu İsmail Yüksek’i gösterdi.
  • İspanyollardan şaşırtıcı iddia: Arda Güler İstanbul’da uzun süre kalmayacak!

    AS’ın maç değerlendirmesinde Arda için kullanılan, “İstanbul’da uzun süre kalmayacak” ifadeleri dikkat çekerken, Marca’da ise genç oyuncunun bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu Fernando’ya kurduğu üstünlüğe dikkat çekildi.
  • İspanyollardan şaşırtıcı iddia: Arda Güler İstanbul’da uzun süre kalmayacak!

    EN UZUN SÜRE OYNADIĞI MAÇTI

    Diario de Sevilla gazetesinde ise Arda’nın Sevilla orta sahası ile defansı arasında aldığı toplarla her geçen dakika daha büyük bir tehlikeye dönüştüğü ifade edildi.
  • İspanyollardan şaşırtıcı iddia: Arda Güler İstanbul’da uzun süre kalmayacak!

    Bu sezon Avrupa Ligi’nde ligde olduğundan daha fazla süre alan Arda, 84 dakika sahada kaldığı Sevilla maçında bu sezon en uzun süre oynadığı maçı geride bıraktı.
  • İspanyollardan şaşırtıcı iddia: Arda Güler İstanbul’da uzun süre kalmayacak!

    Karşılaşmayı yedi başarılı çalımla tamamlayan genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon bir maçta en az yedi çalım atan en genç oyuncu olarak da dikkatleri üzerine çekti. 
  • İspanyollardan şaşırtıcı iddia: Arda Güler İstanbul’da uzun süre kalmayacak!

    AVRUPA LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

    İspanya’da 2-0 mağlup olduğu Sevilla’yı Kadıköy’de 1-0 yenmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden Fenerbahçe’de karşılaşmaya ilk 11’de başlayan genç yıldız Arda Güler’in performansı göz kamaştırdı. 
  • İspanyollardan şaşırtıcı iddia: Arda Güler İstanbul’da uzun süre kalmayacak!

    Opta'nın verilerine göre maç boyunca rakiplerini 12 kez geçmeyi deneyen Arda karşılaşmayı yedi başarılı çalımla tamamlarken, 18 yaş 20 gün ile UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon en az yedi çalım atan 20 yaş altındaki en genç oyuncu oldu.
  • İspanyollardan şaşırtıcı iddia: Arda Güler İstanbul’da uzun süre kalmayacak!

    UEFA Avrupa Ligi’nde bir maçta en az yedi çalım atan Arda dışındaki en genç oyuncu Rennes’in oynadığı her iki Shakhtar Donetsk karşılaşmasını da yedişer çalımla tamamlayan 20 yaş ve 294 günlük Belçikalı yıldız Jeremy Doku olurken, listenin en yaşlı ismi ise son dönemdeki performansıyla adından söz ettiren Angel Di Maria oldu.
  • İspanyollardan şaşırtıcı iddia: Arda Güler İstanbul’da uzun süre kalmayacak!

    Sevilla karşısında maç boyunca 23 kez ikili mücadeleye giren ve bu mücadelelerin 16’sından galip ayrılan Arda sahanın en fazla ikili mücadele kazanan oyuncusu olurken, dört kezle sahanın en çok faul alan ismi olmayı da başardı. 84 dakika sahada kalan Arda, aynı zamanda 2022-2023 sezonunda en fazla süre aldığı maçı oynadı.
  • İspanyollardan şaşırtıcı iddia: Arda Güler İstanbul’da uzun süre kalmayacak!

    DÜNYA DEVLERİ TRİBÜNDEN İZLEDİ

    Öte yandan yine AS gazetesinin haberine göre; Barcelona ve Atletico Madrid, Arda Güler'in durumunu yakından takip ediyor. 
  • İspanyollardan şaşırtıcı iddia: Arda Güler İstanbul’da uzun süre kalmayacak!

    Sezon sonunda ise bu iki dev kulübün Arda Güler için hamle yapması bekleniyor.
  • İspanyollardan şaşırtıcı iddia: Arda Güler İstanbul’da uzun süre kalmayacak!

    Ayrıca Sevilla maçında Manchester City, PSG, Barcelona, Atletico Madrid ve Arsenal gibi kulüplerin scoutlarının Arda Güler'i tribünden takip ettiği belirtildi.
  • İspanyollardan şaşırtıcı iddia: Arda Güler İstanbul’da uzun süre kalmayacak!

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