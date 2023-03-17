UEFA Avrupa Ligi’nde bir maçta en az yedi çalım atan Arda dışındaki en genç oyuncu Rennes’in oynadığı her iki Shakhtar Donetsk karşılaşmasını da yedişer çalımla tamamlayan 20 yaş ve 294 günlük Belçikalı yıldız Jeremy Doku olurken, listenin en yaşlı ismi ise son dönemdeki performansıyla adından söz ettiren Angel Di Maria oldu.