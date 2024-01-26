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        Isparta'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:57 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:15
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        Isparta'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Mustafa E'nin kullandığı 32 GD 749 otomobil, İstanbul Caddesi Orman Bölge Müdürlüğü mevkisinde, Yusuf Ekici (21) idaresindeki 32 ABL 594 plakalı otomobile yandan çarptı. Ekici'nin kullandığı otomobil, refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Ekici ve otomobilde yolcu olarak bulunan Yağmur Selen K. (19) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ekici müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yağmur Selen K'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadan gelen otomobilin, Ekici'nin kullandığı araca yandan çarpması ve otomobilin refüje çıkarak devrilmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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