Türkiye'de lavanta üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Isparta'nın Kuyucak köyünde, "Lavanta Günleri" etkinliği düzenlendi.

AA'nın haberine göre Isparta Valiliği himayesinde yapılan festival kortej yürüyüşüyle başladı, çok sayıda ziyaretçiye lavanta tacı ve lavanta demeti hediye edildi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'da lavanta sezonunun başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Isparta'da uzun yıllardan bu yana lavanta yetiştiriciliğinin yapıldığını ifade eden Seymenoğlu, Lavanta Günleri'nin kentin tanıtımına katkı sağlayacağını kaydetti.

Isparta'nın doğal güzelliklerinin bulunduğunu dile getiren Seymenoğlu, şöyle devam etti:

"Lavanta bahçelerimize yabancı misafirlerimiz de geliyor. Köyümüzde az da olsa konaklama sorunumuz var fakat merkezdeki otellerimizde yüzde 90 oranında bir doluluk yaşanıyor. Köyümüzde yavaş yavaş pansiyonlar açılıyor. İlerleyen yıllarda daha iyi konuma gelecektir. Göllerimiz meşhur, milli parklarımız, tabiat parklarımız ve doğal güzelliklerimiz var. Bizler bu güzellikleri etkinliklerle gündeme getirerek kamuoyu, sosyal medya ve televizyonlar vasıtasıyla paylaşabilirsek, bir alternatif gelir kaynağı oluşturmuş oluruz. Bu da hem köylüyü hem de bizleri mutlu eder."

Isparta Lavanta Tarla Günleri kapsamında mor tarlalarda oluşturulan konseptlerde fotoğraf çektiren binlerce yerli ve yabancı turist, dondurmadan bala kadar birçok alanda lavantadan üretilen ürünleri tatma fırsatı yakaladı.

Etkinlikte, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından atletizm, badminton, bocce, bisiklet, dart, futbol, okçuluk, masa tenisi ve satranç branşlarının tanıtımı yapıldı.

DÜĞÜN SALONUNDAN ÖNCE LAVANTA TARLASINA

Bu arada mor lavanta tarlalarında fotoğraf çektiren ziyaretçiler arasında en ilgi çekenleri gelin ve damatlar oldu.

Nikah salonundan önce lavanta tarlalarına gelen çiftler, hayatlarının en heyecanlı günlerini burada ölümsüzleştirdi.