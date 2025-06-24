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        Haberler Dünya İsrail'de hasar tazminatı için 39 bine yakın başvuru yapıldı | Dış Haberler

        İsrail'de hasar tazminatı için 39 bine yakın başvuru yapıldı

        İsrail ile İran arasında 12 günde süren çatışma sonucu İsrail'de hasar tazminatı için yapılan başvuru sayısı 39 bine yaklaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 23:58 Güncelleme: 25.06.2025 - 01:19
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        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
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        Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, hükümete bağlı Tazminat Fonu Merkezi'ne 13 Haziran'dan bu yana toplam 38 bin 700 tazminat talebi başvurusu yapıldı.

        Söz konusu başvurulardan 30 bin 809’unun bina hasarı, 3 bin 713'ünün araç hasarı ve 4 bin 85’inin ise ekipman zararı nedeniyle yapıldığı kaydedildi.

        Haberde, "saldırılarda zarar gören on binlerce bina için ise henüz tazminat başvurusunda bulunulmadığı" belirtildi.

        İbranice yayın yapan BeHadrei Haredim haber sitesi hasar tazminatı için başvuru yapanların yaklaşık 25 bininin Tel Aviv'den olduğu, 10 bin 800 kadarının ise Askalan'dan olduğunu duyurdu.

        İsrail Kanal 7 televizyonu ise daha önce yayınladığı haberde İran füzeleri nedeniyle evleri ciddi şekilde hasar gören 10 bin 630 kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirtmişti.

        *Fotoğraf: AA

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