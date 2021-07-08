İddia: İsrail Başbakanı, Ürdün Kralı ile gizlice görüştü 0:00 / 0:00

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Walla gazetesinin adı açıklanmayan eski bir İsrailli yetkiliye dayandırılan haberinde, Bennett-Abdullah görüşmesinin geçen hafta gerçekleştiği öne sürüldü.

Haberde görüşmenin oldukça olumlu havada geçtiği, iki liderin İsrail-Ürdün ilişkilerinde "yeni bir sayfa" açma konusunda fikir birliğine vardığı savunuldu.

Görüşmede ayrıca Ürdün'ün yaşadığı su sıkıntısının ve İsrail'in olası yardımının gündeme geldiği kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, bugün Amman'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lapid ile Safedi'nin Ürdün'ün İsrail'den 50 milyon metre küp daha su satın alması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.