İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği hava saldırısında onlarca kişinin hayatını kaybetti, çok sayıda kişinin yaralandı.

İsrail ordusu, şafak vakti Gazze kentinin ed-Durc Mahallesi'ndeki Fehmi el-Cercavi Okulunu hedef aldı.

Kaynaklar, İsrail güçlerinin okulda kalan yerinden edilmiş sivillere yönelik "korkunç bir katliam" gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırı sonucu 18'i çocuk, 6'sı kadın toplam 31 sivil hayatını kaybetti, okul çevresinde kurulan çadırlarda çıkan yangınlar nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.

GAZZE HÜKÜMETİ: SALDIRI SOYKIRIMIN DEVAMIDIR

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okuluna düzenlediği saldırıyı kınayarak, bunu bölgedeki soykırımın devamı olarak niteledi.

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Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin ed-Derec Mahallesi’nde yerinden edilmiş binlerce sivilin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okulu’na düzenlediği saldırıyı en sert ifadelerle kınadı.

Açıklamada, söz konusu saldırının 18’i çocuk, 6’sı kadın toplam 31 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığı, onlarca kişinin ise çeşitli derecelerde yaralandığı belirtildi.

"Bu saldırı, yaklaşık 600 gündür süren etnik temizlik ve sistematik soykırım politikasının açık bir parçasıdır." ifadelerine vurgu yapılan açıklamada, saldırının, sivil yerleşim yerlerini ve sığınma merkezlerini doğrudan hedef alan planlı bir imha stratejisinin uzantısı olduğu kaydedildi. Açıklamada, İsrail’in bugüne kadar 241 sığınma merkezini doğrudan hedef aldığı hatırlatılarak, bu saldırıların uluslararası hukuk, Cenevre Sözleşmeleri ve insan hakları normlarına açıkça aykırı olduğu vurgulandı. Gazze’deki insani durumun giderek ağırlaştığına dikkati çekilen açıklamada, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği, hastanelerin hizmet dışı bırakıldığı, ilaç, gıda ve yakıt girişlerinin engellendiği, yaralı ve hastaların yurt dışına sevkine izin verilmediği hatırlatıldı. REKLAM Açıklamada ayrıca, ABD yönetiminin İsrail’e verdiği koşulsuz desteğin soykırım suçunun sürdürülmesinde temel rol oynadığı ifade edilerek, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İsrail’e destek veren tüm ülkeler bu suçlardaki sorumluluğu paylaşmakla itham edildi.

Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütlerine acil harekete geçmeleri çağırısında bulunan Gazze Hükümeti, akan kanın durdurulması ve devam eden soykırımın sona erdirilmesi için somut adımlar atılmasını talep etti. İSRAİL ORDUSU GAZZE'Yİ KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİ İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 785 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 756 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 939'a, yaralıların sayısı da 122 bin 797'ye yükseldi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu. Plana göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail, burada toplama kamplarındaki Filistinlilere "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.