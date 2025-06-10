İsrail'in Kiev Büyükelçisi: Ukrayna'ya Patriot sevk ettik

İsrail'in Ukrayna Büyükelçisi Michael Brodsky, ABD'nin İsrail'e 1990'lı yılların başında verdiği Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya transfer edildiğini teyit etti.

Brodsky, iletişim uzmanı Marichka Dovbenko'nun YouTube kanalında yayımlanan programında, İsrail'in Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1990'lı yılların başında Birinci Körfez Savaşı esnasında İsrail'in ABD'den aldığı Patriot hava savunma sistemlerine değinen Brodsky, "Bu arada, bu sistemler şu anda Ukrayna'da bulunuyor. Bunlar 1990'ların başında İsrail'de hizmet veren sistemlerdi ve daha sonra bunları, Ukrayna'ya devretmeyi kabul ettik." ifadelerini kullandı.

Brodsky, İsrail'in Ukrayna'ya askeri olarak yardım etmediği iddialarına karşı Patriot sistemlerinin bu ülkeye transfer edildiğini belirterek "İsrail, askeri anlamda da yardımda bulundu." dedi.

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İsrail basını, ocakta İsrail Hava Kuvvetlerinin Nisan 2024'te ülkedeki Patriot hava savunma sistemlerini kullanımdan kaldırdığını aktarmıştı.

Bunun üzerine Kiev yönetiminin İsrail'deki Patriot füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi için Washington ile irtibata geçtiği belirtilmişti.

İsrail'in, Rusya'nın bu adıma tepki göstereceği endişesiyle aylarca bu fikre karşı çıktığı ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Eylül 2024'te bu adıma onay verdiği ifade edilmişti.

Tel Aviv'in de yeşil ışık yakmasının ardından ABD'nin İsrail'deki Patriot füzelerini Ukrayna'ya göndermek için harekete geçtiği kaydedilmişti. RUSYA'DAN UKRAYNA'YA YENİ SALDIRI Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun, Ukrayna'ya 7 füze ve 315 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusların bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine füze ve İHA saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırıda 2 balistik ve 5 seyir füzesinin kullanıldığı, Rusların ayrıca 315 İHA fırlattığı aktarılan açıklamada, hava savunma kuvvetlerince tüm füzelerin imha edildiği, 277 İHA'nın ise imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi. "Kiev'e en büyük saldırılardan biri yapıldı" Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, son günlerde ülkesinin yoğun hava saldırısı altına olduğunu vurguladı. Ukrayna'ya yönelik bu gece yapılan saldırılarda farklı tipten füzeler ve İHA'ların kullanıldığını aktaran Zelenskiy, "Bugün Kiev'e en büyük saldırılardan biri yapıldı." ifadesini kullandı.