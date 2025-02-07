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        Haberler Dünya İsrail Lübnan'ı vurdu | Dış Haberler

        İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu

        İsrail ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürürken Lübnan'ın güneyi İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 01:02 Güncelleme: 07.02.2025 - 01:15
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        İsrail Lübnan'ı vurdu
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        İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşması 18 Şubat'a kadar uzatılırken, İsrail Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılara bir yenisini ekledi.

        İsrail savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırıda Lübnan'ın güneyindeki İklim Tuffah bölgesi hedef alındı.

        Düzenlenen bir diğer hava saldırısında ise Suriye ile Lübnan sınırında bulunan dağlık bölge vuruldu.

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