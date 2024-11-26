İsrail, olası ateşkes öncesi Beyrut'a yoğun hava saldırısı başlattı
İsrail ordusu, beklenen ateşkes öncesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yoğun hava saldırısı başlattı. İsrail ordusunun muhtemel ateşkesten önce hava saldırıları tehdidi nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk yollara düştü
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin yanı sıra şehir merkezini de hedef aldı.
El-Basta bölgesindeki Hatemü'l Enbiya Camisi yakınlarındaki 4 katlı bir binayı, bölge nüfusunun yoğun olduğu saatlerde uyarı yapılmaksızın hedef alan İsrail saldırısı sonrası bina tamamen yıkıldı.
Lübnan resmi haber ajansı (NNA) saldırının Nuveyri Caddesi'ndeki Hatemü'l Enbiya Camisi yakınlarındaki bir binayı yıktığını duyurdu.
El-Basta son 4 gün içerisinde ikinci kez hedef alınırken söz konusu binada yerinden edilmiş insanların kaldığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan açıklamaya göre, saldırılarda 7 kişi öldü, 37 kişi yaralanırken, arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.
Öte yandan İsrail ordusu, Beyrut'un merkezinde 4 bina için tahliye tehdidinde bulundu.
İsrail ordusunun tahliye uyarısı yaptığı Beyrut'un merkezinde bulunan binaların Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kurumunun (faizsiz dayanışma) şubeleri olduğu belirtiliyor.
Dahiye'ye şiddetli hava saldırıları düzenlendi
Öte yandan İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini de şiddetli hava saldırılarıyla hedef alıyor.
Dahiye bölgesine yönelik saldırılarda, art arda duyulan patlama seslerinden sonra bölgede gökyüzünü yoğun toz ve duman bulutu kapladı.
İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Beyrut'ta Hizbullah hedeflerine yoğun saldırı başlattığını duyurdu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımlarla, Dahiye'deki 20 bina için saldırı tehdidinde bulunmuştu.
Beyrutlular yollara düştü
Beklenen ateşkes gündemde yerini korurken, İsrail ordusu Beyrut'a yönelik yeni saldırı uyarıları yayımladı.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un birçok bölgesinde şubesi bulunan Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kurumunun (faizsiz dayanışma) şubelerinin de hedef alınacağını belirtti.
Bu açıklamanın ardından İsrail'in Beyrut'un birçok bölgesine hava saldırısı düzenleyeceği endişesiyle kentte yüzlerce kişi evlerini terk etti.
Gecenin karanlığında yollara düşen Beyrutlular, daha "güvenli olduğunu" düşündükleri bölgelere doğru hareket etti.
Kentin birçok bölgesinde araç yoğunluğundan dolayı trafikte aksama yaşanırken, birçok kişi de yaya olarak saldırılara hedef olabileceği düşünülen bölgelerden ayrıldı.
İsrail güvenlik kabinesi, olası ateşkesi oylamak için Türkiye saatiyle 17.00'da toplanmıştı.
Öte yandan Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin Türkiye saatiyle 23.00’da ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaştı.
Basında çıkan haberlerde, ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği belirtiliyor.
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