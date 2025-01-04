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        Haberler Dünya İsrail saldırıları tarihi yapılara zarar verdi | Dış Haberler

        İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda birçok tarihi yapı zarar gördü

        İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalar sadece insanları ve doğayı değil aynı zamanda tarihi yapıları da etkiledi. Roma, Memlûk ve Osmanlı İmparatorluğu zamanından kalma cami, kilise ve tapınaklar İsrail hava saldırıları nedeniyle zarar gördü. Tarihi yapıların bir kısmı tamamen yıkılırken bir kısmı ciddi hasar aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 23:09 Güncelleme: 04.01.2025 - 23:12
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        İsrail tarihi yapılara zarar verdi
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        İsrail'in eylül ayında Lübnan'ın güneyine başlattığı hava ve kara saldırıları nedeniyle Lübnan'da bulunan birçok tarihi yapı hasar gördü.

        Osmanlı, Memlûk ve Roma zamanından kalma câmi, kilise ve tapınaklar zarar görürken Lübnanlı arkeologlar UNESCO'dan daha fazla koruma talep etti.

        Financial Times'ın gündeme getirdiği konuya esasen ilk olarak Lübnan Kültürel Mirası Koruma Vakfı olan 'Biladi' sahip çıktı. Financial Times'ın haberine göre en az 9 tarihi yapı İsrail saldırıları nedeniyle yok olurken 15 tarihi yapı da kısmî zarar gördü.

        NPR tarafından aktarılan bilgilere göre Lübnan'ın güneyinde bulunan 250 yıllık bir câmi büyük hasar gördü.

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        Roma Dönemi'nden kalma eserlerin bulunduğu Antik Tire Kenti'nde yer alan sütûnların da gözle görülemeyecek şekilde zarar görmüş olabileceği aktarıldı.

        Diğer yandan 19. yüzyıldan kalma bir Rum Katolik Kilisesi de İsrail saldırılarının doğrudan hedefi oldu. İsrail kiliseye düzenlenen saldırıyı kabul ederken, kilisenin içinde Hizbullah milislerinin olduğunu iddia etti.

        İsrail ayrıca Lübnan'ın Nebatiye beldesinde bulunan Memlûklar Dönemi'nden kalma bir çarşıyı da hedef aldı. Çarşı saldırı sırasında hasar gördü.

        Arkeologlar Lübnan'da daha fazla tarihi eserin zarar görmemesi için UNESCO'dan koruma talebinde bulundu.

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        #lübnan
        #tarih
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