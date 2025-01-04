İsrail'in eylül ayında Lübnan'ın güneyine başlattığı hava ve kara saldırıları nedeniyle Lübnan'da bulunan birçok tarihi yapı hasar gördü.

Osmanlı, Memlûk ve Roma zamanından kalma câmi, kilise ve tapınaklar zarar görürken Lübnanlı arkeologlar UNESCO'dan daha fazla koruma talep etti.

Financial Times'ın gündeme getirdiği konuya esasen ilk olarak Lübnan Kültürel Mirası Koruma Vakfı olan 'Biladi' sahip çıktı. Financial Times'ın haberine göre en az 9 tarihi yapı İsrail saldırıları nedeniyle yok olurken 15 tarihi yapı da kısmî zarar gördü.

NPR tarafından aktarılan bilgilere göre Lübnan'ın güneyinde bulunan 250 yıllık bir câmi büyük hasar gördü. REKLAM Roma Dönemi'nden kalma eserlerin bulunduğu Antik Tire Kenti'nde yer alan sütûnların da gözle görülemeyecek şekilde zarar görmüş olabileceği aktarıldı. Diğer yandan 19. yüzyıldan kalma bir Rum Katolik Kilisesi de İsrail saldırılarının doğrudan hedefi oldu. İsrail kiliseye düzenlenen saldırıyı kabul ederken, kilisenin içinde Hizbullah milislerinin olduğunu iddia etti.