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        Haberler Gündem Trafik İstanbul'da 51 bin 569 TL drift cezası

        İstanbul'da drift yapan sürücüye 51 bin 569 lira ceza

        İstanbul'un Pendik ilçesinde yolda drift atıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 51 bin 569 lira ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 18:28 Güncelleme: 21.07.2025 - 18:28
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        İstanbul'da 51 bin 569 TL drift cezası
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce bir caddede drift atan sürücünün görüntülerinin sosyal medya platformlarında yayımlanmasının ardından inceleme başlatıldı.

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        Çalışmalarda, Pendik ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 21 Temmuz'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü A.Ç. yakalandı.

        Sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "tescil plakasını farklı yere takmak", "tehlikeli şerit değiştirmek", "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" ve "drift atmak" maddelerinden toplamda 51 bin 569 lira para cezası kesildi.

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        Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan A.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.

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        #drift
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