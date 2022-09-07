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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet anları... Son dakika: Aracını vatandaşların üzerine sürdü! - Güncel haberler
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Arnavutköy'de aracını durdurmak isteyenlerin üzerine sürdü

İstanbul'da bir sürücü dehşeti yaşattı. Arnavutköy'de yaşanan olayda park halindeki araçlara çarparak ilerleyen sürücü, kendisini durdurmak isteyenlerin üzerine aracını sürdü

İstanbul'da dehşet anları... Son dakika: Aracını vatandaşların üzerine sürdü! - Güncel haberler
İstanbul'da dehşet anları! Aracını vatandaşların üzerine sürdü
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DHA

Arnavutköy'de park halindeki araçlara çarparak ilerleyen sürücü, aracını kendisini durdurmak isteyenlerin üzerine sürdü. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre, 4 Eylül Pazar gecesi bir otomobil sürücüsü park halindeki araçlara çarpıp, hasar verdi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Aracından inmeden yoluna devam etmeye çalışan sürücüyü, mahalle sakinleri durdurmak istedi. Aracını kendisini durdurmaya çalışanların üzerine süren sürücü, yoluna devam etti.

Sürücünün park halindeki araçlara çarpıp, insanların üzerine aracını sürerek kaçtığı anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Araçlarında hasar oluşan insanlar, araç sürücüsüne tepki gösterdi.

"YA SARHOŞTU YA DA EHLİYETSİZ"

Aracı hasar gören Barış Koroğlu, "Sarhoş muydu, ehliyetsiz miydi bilmiyorum. Önce benim aracıma, hiç durmadan başka bir araca daha çarptıktan sonra yoluna devam ediyor. İnsanlar durdurmaya çalışmış, onların da üzerine sürmüş ve kaçmış. Aracımda 6 bin TL'lik hasar var. Diğer araçta da hasar var. Bu sokakta bir çocuk da olabilirdi. İnsanların üzerine aracını sürüyor. Allah'tan büyük bir olay olmamış, insanlar kaçmış. Plakasına ulaştık, bu sürücünün bulunmasını istiyorum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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