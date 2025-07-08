İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik! | Son dakika haberleri

İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik! | Son dakika haberleri

İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik! İstanbul Sarıyer'de yürekleri yakan bir facia yaşandı. Olayda Kısırkaya Plajı'nda denize giren 35 yaşındaki Burcu Erarslan boğulma tehlikesi geçirip hastaneye kaldırıldı. Erarslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.07.2025 - 14:15 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:15 facebook

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