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İstanbul'da deprem mi olacak? AFAD'dan kamuoyuna önemli uyarı!

İstanbul'da deprem mi olacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ortaya atılan "İstanbul'da deprem olacak!" iddiası sosyal medyada spekülatif şekilde paylaşılıyor. Bu ve benzeri iddialar üzerine AFAD'dan kamuoyuna önemli bir uyarı geldi. İşte AFAD'ın uyarısı...

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  • İstanbul'da deprem mi olacak? AFAD'dan kamuoyuna önemli uyarı!

    İstanbul'da deprem mi olacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya üzerinde ortaya iddialar sonrası bu sorunun cevabı kamuoyunda merak ediliyor. Bu ve benzeri iddialarla iligli AFAD'dan kamuoyuna önemli uyarı geldi. İşte AFAD'ın açıklaması...
  • İstanbul'da deprem mi olacak? AFAD'dan kamuoyuna önemli uyarı!

    AFAD'DAN KAMUOYUNA UYARI 

    AFAD'dan sosyal medyada ortaya çıkan iddialarla ilgili şu açıklama geldi:

    Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir. 
  • İstanbul'da deprem mi olacak? AFAD'dan kamuoyuna önemli uyarı!

    İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLACAK?

    Deprembilimciler ve jeologlar depremin olacağı gün ve saatle ilgili önceden tahmin yapmanın imkansız olduğunu, deprem olması beklenen bölgelerin tespit edilebileceğini ama depremin zamanının öndeden tespit edilemeyeceğini üzerine basrak vurguluyor.
  • İstanbul'da deprem mi olacak? AFAD'dan kamuoyuna önemli uyarı!

    Bu bilgililer ışığında kırılması beklenen ve kırıldığında başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi illerinde büyük hasara yol açması tahmin edilen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'ndeki uzantısının ne zaman kırılacağı bilinmiyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin fay hattı ile Marmara Denizini'nden geçen fay hattının da bağlantısı bulunmuyor.
  • İstanbul'da deprem mi olacak? AFAD'dan kamuoyuna önemli uyarı!

    Dolayısıyla "Kahrmanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle İstanbul'da da deprem olacak" iddiası gerçeği yansıtmıyor. 

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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