Bu bilgililer ışığında kırılması beklenen ve kırıldığında başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi illerinde büyük hasara yol açması tahmin edilen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'ndeki uzantısının ne zaman kırılacağı bilinmiyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin fay hattı ile Marmara Denizini'nden geçen fay hattının da bağlantısı bulunmuyor.