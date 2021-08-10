Sahte pasaport ve kimlik çetesine operasyon! 0:00 / 0:00

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Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir adreste sahte pasaport ve kimlik hazırlandığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Operasyonda Naser N. adlı Suriye uyruklu bir şüpheli yakalanırken, Afganistan uyruklu bir şahsın da arandığı belirtildi. Şüpheli 2 şahsın ise yapılan kontrollerde DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Adreste yapılan aramada ise 35 adet farklı kişi ve ülkelere ait yeni tip ve eski tip pasaport, 48 adet farklı uyruklu farklı kişilere ait yeni tip kimlik ve ehliyet, 4700 adet yeni tip kimlik ve ehliyet yapımında kullanılan boş kart, 160 Adet yeni tip kimlik ve ehliyet yapımında kullanılan çipli boş kart ile okuyucu ve yazıcı gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi. Öte yandan operasyon öncesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşıldı.