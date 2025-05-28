İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!

İstanbul Kağıthane'de olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre aracıyla ilerleyen İsmet Göksal'a (28), sokakta pusu kuran 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTILAR Kurşunların hedefi olan Göksal, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan araca çarptı. Kaza yapan aracın yanına giden 2 saldırgan, ellerindeki silahlarla araca kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan İsmet Göksal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİ SALDIRGAN KAÇARKEN YAKALANDI Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Göksal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganlar H.A. (31) ve A.B.’yi (17) yakalayarak gözaltına aldı.

SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda H.A.’nın 14, A.B.’nin ise 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA Yaşanan saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, saldırganın araca ateş açtığı, aracın hızlanıp bir araca çarptığı, saldırganın ise peşinden gidip tekrar araca ateş açtığı anlar görülüyor. Bir diğer görüntüde ise silahlı saldırganın aracın yanından koşarak uzaklaştığı ve çevredekilerin Göksal'a yardım etmek için arabanın yanına koştuğu anlar yer alıyor.