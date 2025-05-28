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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası! | Son dakika haberleri

        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!

        İstanbul'da, otomobiliyle giden 28 yaşındaki İsmet Göksal'a, geçtiği sokakta pusu kuran 2 saldırgan tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda çok sayıda mermi ile vurulan Göksal, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayette sır perdesi kalkarken yakalanan 2 zanlı işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Olayın iki farklı grup arasındaki husumetten kaynaklandığı iddia edildi

        Giriş: 28.05.2025 - 13:57 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:58
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        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
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        İstanbul Kağıthane'de olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre aracıyla ilerleyen İsmet Göksal'a (28), sokakta pusu kuran 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

        PEŞ PEŞE TETİĞE BASTILAR

        Kurşunların hedefi olan Göksal, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan araca çarptı. Kaza yapan aracın yanına giden 2 saldırgan, ellerindeki silahlarla araca kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan İsmet Göksal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        İKİ SALDIRGAN KAÇARKEN YAKALANDI

        Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Göksal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganlar H.A. (31) ve A.B.’yi (17) yakalayarak gözaltına aldı.

        SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda H.A.’nın 14, A.B.’nin ise 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

        Yaşanan saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, saldırganın araca ateş açtığı, aracın hızlanıp bir araca çarptığı, saldırganın ise peşinden gidip tekrar araca ateş açtığı anlar görülüyor. Bir diğer görüntüde ise silahlı saldırganın aracın yanından koşarak uzaklaştığı ve çevredekilerin Göksal'a yardım etmek için arabanın yanına koştuğu anlar yer alıyor.

        ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelilerden H.A'nın (31) Asayiş Şube Müdürlüğü'nde, çocuk şüpheli A.B'nin (17) ise Çocuk Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandı.

        Aralarında husumet olduğu iddia edilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
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