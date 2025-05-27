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        Haberler Gündem 3. Sayfa Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu! | Son dakika haberleri

        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!

        İstanbul'da, otomobiliyle seyir halinde olan 28 yaşındaki İsmet Göksal'a, geçtiği sokak üzerinde pusu kuran 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda merminin ateşlendiği olayda vücudunun birçok yerinden vurulan Göksal, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan 2 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 07:42 Güncelleme: 27.05.2025 - 07:42
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        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
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        İstanbul'da olay saat 19.30 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisine ait otomobiliyle seyir halinde olan İsmet Göksal'a (28), sokak üzerinde bekleyen 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

        ARACIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre kurşunların hedefi olan Göksal, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan araca çarptı.

        2 SALDIRGAN KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

        Kaza yapan aracın yanına giden 2 saldırgan, ellerindeki silahlarla araca kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan İsmet Göksal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        SALDIRGANLAR YAKALANDI

        Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Göksal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Yaşanan saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Görüntülerde, saldırganın aracın yanında koşarak uzaklaştığı ve çevredekilerin Göksal'a yardım etmek için arabanın yanına koştuğu anlar yer alıyor.

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