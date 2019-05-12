Gürdal’ın emeklilik dilekçesini Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) sunulmak üzere İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’na sundu. Dilekçenin Pazartesi Kurulda olması bekleniyor.

Gürdal normal şartlarda yaş haddinden Kasım ayında emekliye ayrılacaktı. Gürdal’ın eşinin sağlık durumu nedeniyle bu kararı aldığı ifade ediliyor.

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Gürdal’ın yerine gelecek isim de belli oldu. İstanbul’da Gürdal’dan sonra en kıdemli hakim olan İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner İl Seçim Kurulu Başkanı olacak.

İstanbul tekrar seçimine dair süreci yeni bir değişiklik olmazsa Öner başkanlığındaki İl Seçim Kurulu yönetecek.