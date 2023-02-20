6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve tüm Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle Malatya, Sivas, Elazığ, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da can kayıpları, bina yıkımları meydana geldi. Hal böyle olunca vatandaşlar beklenen İstanbul depremi ile ilgili bilgi sahibi olabilmek için araştırmalara başladı. İşte İstanbul Depremi fay hattı üstünde olan riskli ilçeler...