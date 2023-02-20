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İSTANBUL İLÇE İLÇE DEPREM HARİTASI: İstanbul Depremi fay hattı üstünde olan riskli ilçeler

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Sivas, Elazığ, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik ve 7.6''lık depremlerin ardından kurtarma çalışmalarının yanında enkaz kaldırma çalışmaları da sürdürülüyor. Konuyla ilgili vatandaşlar beklenen İstanbul Depremi hakkında bilgi sahibi olabilmek için araştırma yapıyor. İşte İstanbul Depremi fay hattı üstünde olan riskli ilçeler...

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  • İSTANBUL İLÇE İLÇE DEPREM HARİTASI: İstanbul Depremi fay hattı üstünde olan riskli ilçeler

    6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve tüm Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle Malatya, Sivas, Elazığ, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da can kayıpları, bina yıkımları meydana geldi. Hal böyle olunca vatandaşlar beklenen İstanbul depremi ile ilgili bilgi sahibi olabilmek için araştırmalara başladı. İşte İstanbul Depremi fay hattı üstünde olan riskli ilçeler...
  • İSTANBUL İLÇE İLÇE DEPREM HARİTASI: İstanbul Depremi fay hattı üstünde olan riskli ilçeler

    İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK? 

    Prof. Dr. Naci Görür konuyla ilgili: "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
  • İSTANBUL İLÇE İLÇE DEPREM HARİTASI: İstanbul Depremi fay hattı üstünde olan riskli ilçeler

    İSTANBUL DEPREMİ RİSKLİ OLAN İLÇELER

    MTA'nın yayınladığı haritaya göre İstanbul depreminde fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler şu şekildedir; Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.
  • İSTANBUL İLÇE İLÇE DEPREM HARİTASI: İstanbul Depremi fay hattı üstünde olan riskli ilçeler

    İSTANBUL'DA DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDECEK İLÇELER

    Uzmanların söylemlerine göre İstanbul depremi en çok en yaşlı ilçe olan Beyoğlu ve Tarihi Yarımada olarak bilinen Fatih hissedecek.
  • İSTANBUL İLÇE İLÇE DEPREM HARİTASI: İstanbul Depremi fay hattı üstünde olan riskli ilçeler

    Tahminlere göre; Fatih ve Beyoğlu'nun yanında Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz, Silivri, Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası İstanbul depreminden ciddi şekilde etkilenecek.
  • İSTANBUL İLÇE İLÇE DEPREM HARİTASI: İstanbul Depremi fay hattı üstünde olan riskli ilçeler

    İSTANBUL DEPREM RİSKİ FAZLA OLAN İLÇELER

    İstanbul’da yüksek derecede deprem riski taşıyan ilçeler ise Zeytinburnu, Küçükçekçmece, Florya, Esenkent, Ispartakule, Ambarlı, Avcılar ve Haramidere’dir.
  • İSTANBUL İLÇE İLÇE DEPREM HARİTASI: İstanbul Depremi fay hattı üstünde olan riskli ilçeler

    DEPREM RİSKİ ORTA OLAN İLÇELER

    Beşiktaş, Ortaköy Dereboyu, İstinye çukuru, Tarabya çukuru, Üsküdar çukuru, Beylerbeyi çukuru, Küçüksu çukuru, Paşabahçe-Beykoz çukuru, Çayırbaşı çukuru, Karaköy, Tophane, Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri), Eyüp, Alibeyköy, Sütlüce, Balat, Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi, Kadıköy (Kurbağalıdere), Moda (denize bakan kısmı), Küçükyalı, Kartal (Rahmanlar bölümü), Tuzla (dere kısmı), Dilovası, Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım), Topkapı, Bakırköy, Bahçelievler, Merter, Şirinevler (bir kısmı), Halkalı, Nakkaşdere, Esenkent, Ömerli, Büyükçekmece, Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı), Selimpaşa, Silivri, Çanta, Gümüşyaka, Kavaklı, Yakuplu, Esenyurt, Avcılar, Ambarlı, Firuzköy, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Ataköy ve Zeytinburnu.

     

     
  • İSTANBUL İLÇE İLÇE DEPREM HARİTASI: İstanbul Depremi fay hattı üstünde olan riskli ilçeler

    İSTANBUL DEPREM RİSKİ AZ OLAN İLÇELER

    İstanbul’da yüksek derecede deprem riski az olan ilçeler ise Pendik, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Şile, Üsküdar, Darıca, Erenköy, Çengelköy, Suadiye, Altunizade, Polonezköy, Eminönü, Rumelihisarı, Adalar, Beşiktaş, İçerenköy, Sarıyer, Nişantaşı, İstinye, Gültepe, Kağıthane, Taksim, Arnavutköy, Şişli ve Levent'tir.

     

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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