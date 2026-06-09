İstanbul TOKİ evleri nereye yapılacak? TOKİ İstanbul konutları ne zaman teslim edilecek?
İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut projesinde önemli bir aşama geride kaldı. Hak sahiplerinin belirlenmesine yönelik çekiliş sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi konutların inşa edileceği bölgelere çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında Avrupa ve Anadolu Yakası'nda birçok yeni yerleşim alanı planlanırken, vatandaşlar evlerin hangi semtlerde yükseleceğini ve teslim sürecinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte TOKİ konut yerleri ve teslim tarihi...
TOKİ'nin İstanbul'da gerçekleştireceği 100 bin sosyal konut projesinde çekiliş heyecanı sona erdi. Hak sahiplerinin netleşmesinin ardından projede yeni döneme girilirken, konutların yapılacağı bölgeler gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Ulaşım olanakları, altyapı kapasitesi ve zemin uygunluğu dikkate alınarak belirlenen alanlarda çalışmaların başlaması beklenirken, gözler TOKİ'nin açıklayacağı proje ve teslim takvimine çevrildi.
İL İL TOKİ EVLERİ HANGİ SEMTLERDE YAPILACAK?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde yeni detaylar netleşti. Proje kapsamında konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek; 1+1 ve 2+1 tipinde, yatay mimari anlayışını ve mahalle kültürünü öne çıkaran bir planlama esas alınacak.
En yüksek konut üretiminin gerçekleştirileceği iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya öne çıkarken, ülke genelinde 81 ili kapsayan projede inşaatların yapılacağı ilçelere ilişkin dağılım da büyük ölçüde belirlenmiş durumda.
İLK SIRADA İSTANBUL YER ALIYOR
En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.
İSTANBUL TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
Konutların hangi ilçe ve mahallelerde yapılacağı araştırılmaya başlandı. İstanbul TOKİ konutları ilçe dağılımı için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öne çıkan 3 ilçe Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla olsa da konutların yapılacağı ilçe ve mahalleler TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşecek.
ANKARA TOKİ KONUTLARI İLÇE DAĞILIMI
Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.
İZMİR TOKİ KONUTLARI İLÇE DAĞILIMI
İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.
BURSA TOKİ KONUTLARI İLÇE DAĞILIMI
Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.