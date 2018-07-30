İstanbul Sütlüce'de istinat duvarının çökmesi sonucu yıkılan 4 katlı binanın ruhsatsız çıkması, kaçak yapılar sorununu bir kez daha gündeme getirdi. Türkiye'de milyonlarca, megakent İstanbul'da ise binlerce kaçak bina mevcut. Bazı mahallelerin ise tamamı usulsüz. Tarım arazisi olarak görünen Avcılar Yeşil Kent Mahallesi de 1985 yılından itibaren hızlı bir dönüşüm geçirmeye başladı. İmarı, altyapısı ve yolu dahi olmayan araziye ruhsatsız ve kaçak yapılar inşa edildi. 30 yılda mahallenin nüfusu 75 bin kişiye ulaştı. Mahallede 9 bin konutun tamamı kaçak durumda. Yıllar önce elektrik, su ve doğalgazı bağlanan evlerin çoğu ise zaman içerisinde değişim geçirmiş. Zaten kaçak olan apartmanlara bir de kaçak katlar çıkılmış.



USULSÜZ YAPILAŞMA DEVAM EDİYOR

Habertürk muhabiri Uzay Kesmen'in haberine göre çıkan 'imar barışı' hakkında ise mahallelinin kafası karışık. Kimi imar barışının ne olduğunu bile bilmezken, bilenler ise hangi şartlarda aftan yararlanabilecekleri konusunda kendilerine yeterli bilgi verilmediğini söylüyor. 13 milyon konutu kapsayan imar barışından yararlanmak isteyen vatandaşlar, arsanın emlak vergi değeri ve yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda ise yüzde 5 oranında ödeme yapacak. Ancak bu bedeli ödemek istemeyen de çok sayıda vatandaş var. Yeşil Kent'te imar barışına başvuran sayısı az olduğu gibi, usulsüz yapılaşmalar da devam ediyor.

BAŞVURU SAYISI YÜZDE 30'U GEÇMİYOR

Yeşil Kent Mahallesi Muhtarı Aziz Körpeci, "Mahallemizdeki yapıların tamamı kaçak. İmar barışından yüzde 30 oranında faydalanan vatandaşımız var. İmar barışı çok da sevindirmedi. Çünkü en büyük sorunumuz buraya imar ve iskan gelmesi. Böyle bir çalışma yapılmasını bekliyoruz devlet yetkililerinden. Hizmetlerle ilgili mahallede ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Şu anda okul sıkıntılarımız var. Bir sınıfta 70 kişiye kadar okuyan çocuklarımız var. Park alanlarımızda sıkıntılarımız var. Altyapıyla ilgili sıkıntılarımız var. Önemli olan bunları çözmek. 1980-1985'lerden itibaren Yeşil Kent'te kaçak yapılaşma başladı. 2000-2003 arası kaçak yapılaşma bitti. Ama hızlı bir şekilde gelişti" diye konuştu.

"ÇOĞUMUZ DÜŞÜNMÜYOR"

Mahalle sakini Tuncay Demir ise imar barışına istenen bedel nedeniyle çok da sıcak bakamadıklarını belirterek, "Şu anda aşırı para istiyorlar. Çoğumuz düşünmüyor. Çünkü herkesin bütçesi bunu kaldıramaz. İstanbul'un çoğu yerinde olduğu gibi bu bölgedeki yapıların da yüzde yüzü kaçak. 2004'ten sonra büyükşehir kaçak yapılaşmaya izin vermedi. 2004'ten itibaren de vergi almaya başladılar. Bu sayede su, elektrik, doğalgaz bağlatabildik" dedi. "CEZAYI ÖDEDİK, HERKES İÇİNDE OTURUYOR"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Tut ise sahibi olduğu 5 daire ve 1 dükkanın da kaçak olduğunu başka dairelerini de sattığını söylüyor. Zamanında güven üzerine tanıdıklara tapusuz olarak daireleri verdiğini söyleyen Tut, "Ben de daha imar barışına başvurmadım. Son başvuru tarihine kadar ona göre kendimizi ayarlacağız. Başvuracağız. Altından kalkabilirsek yapacağız. Kalkamazsak yapamayacağız. Yapamazsak da ceza yok şimdi. Cezayı ödedik zaten zamanında. Bina bitti. Herkes içinde oturuyor. Boş arsalara imar var mı yok mu kimse bilmiyor. Başvuru sayısı az ama daha zaman var. Kafa da karışık" diyor.

Eyüpsultan İslambey Mahallesi