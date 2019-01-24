Şehir hayatının vazgeçilmez bir geleneği olan ve öne çıkan alışveriş yerleri arasında bulunan semt pazarları, bir yandan tüketicilere ihtiyaçlarını karşılamak için pek çok fırsat sunarken, diğer yandan trafik için önemli bir problem haline gelebiliyor.

Bu kapsamda Yandex Navigasyon, İstanbul’un semt pazarlarını haritalarına ekledi. Rotaları paylaşmanın yanı sıra yollardaki çalışma veya kapanma gibi değişiklikleri anlık olarak haritasına yansıtan Yandex, semt pazarlarının kurulduğu yollarla ilgili de kullanıcılarını uyaracak.

Yandex Navigasyon, İstanbul’daki semt pazarlarının kurulduğu bölgelerde kullanıcılarının pazar yerlerine yanlışlıkla girmesini önlemek amacıyla belirli gün ve saatlerde pazar yerinin yollarını haritasında kapatacak.

PAZAR YERİNE GİRMEYEN ROTA

İstanbul’un tüm ilçelerindeki 66’sı kapalı olmak üzere 440 adet pazar yerini haritasına ekleyen Yandex, kullanıcılarının pazar yerlerine yanlışlıkla girmesini önleyecek rotaların oluşturulmasını sağlayacak.

Yandex, semt pazarlarının kurulduğu günlerde 07:00 – 21:00 saatleri arasında trafiğe kapatılan yolları kendi haritasında da kapatarak rota üzerinden çıkaracak.