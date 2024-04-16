İstanbul'da yunusların coşkusu kamerada
Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul Sarayburnu açıklarında yunus balıklarının metrelerce yükseğe zıpladığı anlar sosyal medyada milyonlarca kez görüntülendi
Marmara Denizi'nde artan yunus balığı popülasyonu, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi.
İstanbul'daki yunusları şehrin sembol yapıları ile görüntülemeye çalışan Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths da eşsiz görüntüler yakalıyor.
Moths, bu kez Ramazan Bayramı tatilinde Maltepe Sahili açıklarında yunusları metrelerce yukarı zıplarken görüntüledi.
Fotoğrafçı, yunusları ağır çekim tekniği ile kayıt altına aldı.
Sosyal medyada en çok izlenenler arasında yer alan paylaşım, izleyenleri masalsı bir yolculuğa çıkardı.