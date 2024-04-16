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        Haberler Yaşam İstanbul’da yunusların coşkusu kamerada

        İstanbul'da yunusların coşkusu kamerada

        Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul Sarayburnu açıklarında yunus balıklarının metrelerce yükseğe zıpladığı anlar sosyal medyada milyonlarca kez görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:40 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:40
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        İstanbul'da yunusların coşkusu kamerada
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        Marmara Denizi'nde artan yunus balığı popülasyonu, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi.

        İstanbul'daki yunusları şehrin sembol yapıları ile görüntülemeye çalışan Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths da eşsiz görüntüler yakalıyor.

        Moths, bu kez Ramazan Bayramı tatilinde Maltepe Sahili açıklarında yunusları metrelerce yukarı zıplarken görüntüledi.

        Fotoğrafçı, yunusları ağır çekim tekniği ile kayıt altına aldı.

        Sosyal medyada en çok izlenenler arasında yer alan paylaşım, izleyenleri masalsı bir yolculuğa çıkardı.

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        #yunus
        #istanbul
        #haberler
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