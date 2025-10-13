Habertürk
Habertürk
        İşte Ankara Film Festivali'nde yarışacak filmler

        13-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 36. Ankara Film Festivali'nin Ulusal Uzun Film Yarışması'nda yarışacak filmler belli oldu. Ankara'da ilk kez seyirciyle buluşacak 8 film, Mahmut Fazıl Coşkun'un başkanlığındaki jüri karşısına çıkacak

        Giriş: 13.10.2025 - 14:55
        İşte Ankara Film Festivali'nde yarışacak filmler
        Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen ve bu yıl 13-21 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek 36. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak filmler belli oldu.

        Aldığımız Nefes
        Aldığımız Nefes

        Akademisyen ve sinema yazarı Ece Vitrinel, sinema yazarı ve yazar Murat Erşahin ile Ankara Film Festivali Direktörü İrfan Demirkol’dan oluşan Seçici Kurul, 30 film başvurusu arasından Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak 8 filmi belirledi.

        Kesilmiş Bir Ağaç Gibi
        Kesilmiş Bir Ağaç Gibi

        8 film yarışacak

        Festivalde bu yıl, Emine Emel Balcı’nın “Buradayım, İyiyim”, Hasan Tolga Pulat’ın “Parçalı Yıllar”, Mustafa Emin Büyükcoşkun ile Semih Gülen’in “Atlet”, Özkan Çelik’in “Perde”, Seyfettin Tokmak’ın “Tavşan İmparatorluğu”, Şeyhmus Altun’un “Aldığımız Nefes”, Tunç Davut’un “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi” ve Ziya Demirel’in “En Güzel Cenaze Şarkıları" adlı filmleri jüri karşısına çıkacak.

        Parçalı Yıllar
        Parçalı Yıllar

        Tüm filmlerin Ankara’da ilk kez gösterileceği ve jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Mahmut Fazıl Coşkun’un yapacağı Ulusal Uzun Film Yarışması’nın kazananları, 21 Kasım’da gerçekleşecek Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak.

        Ulusal Uzun Film Yarışması

        Finalistler

        Aldığımız Nefes | Şeyhmus Altun

        Atlet | Semih Gülen, Mustafa Emin Büyükcoşkun

        Buradayım İyiyim | Emine Emel Balcı

        En Güzel Cenaze Şarkıları | Ziya Demirel

        Parçalı Yıllar | Hasan Tolga Pulat

        Perde | Özkan Çelik

        Kesilmiş Bir Ağaç Gibi | Tunç Davut

        Tavşan İmparatorluğu | Seyfettin Tokmak

