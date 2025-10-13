İşte Ankara Film Festivali'nde yarışacak filmler

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen ve bu yıl 13-21 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek 36. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak filmler belli oldu.

Aldığımız Nefes

Akademisyen ve sinema yazarı Ece Vitrinel, sinema yazarı ve yazar Murat Erşahin ile Ankara Film Festivali Direktörü İrfan Demirkol’dan oluşan Seçici Kurul, 30 film başvurusu arasından Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak 8 filmi belirledi.

Kesilmiş Bir Ağaç Gibi

8 film yarışacak

Festivalde bu yıl, Emine Emel Balcı’nın “Buradayım, İyiyim”, Hasan Tolga Pulat’ın “Parçalı Yıllar”, Mustafa Emin Büyükcoşkun ile Semih Gülen’in “Atlet”, Özkan Çelik’in “Perde”, Seyfettin Tokmak’ın “Tavşan İmparatorluğu”, Şeyhmus Altun’un “Aldığımız Nefes”, Tunç Davut’un “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi” ve Ziya Demirel’in “En Güzel Cenaze Şarkıları" adlı filmleri jüri karşısına çıkacak.