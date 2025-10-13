İşte Ankara Film Festivali'nde yarışacak filmler
13-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 36. Ankara Film Festivali'nin Ulusal Uzun Film Yarışması'nda yarışacak filmler belli oldu. Ankara'da ilk kez seyirciyle buluşacak 8 film, Mahmut Fazıl Coşkun'un başkanlığındaki jüri karşısına çıkacak
Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen ve bu yıl 13-21 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek 36. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak filmler belli oldu.Aldığımız Nefes
Akademisyen ve sinema yazarı Ece Vitrinel, sinema yazarı ve yazar Murat Erşahin ile Ankara Film Festivali Direktörü İrfan Demirkol’dan oluşan Seçici Kurul, 30 film başvurusu arasından Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak 8 filmi belirledi.Kesilmiş Bir Ağaç Gibi
8 film yarışacak
Festivalde bu yıl, Emine Emel Balcı’nın “Buradayım, İyiyim”, Hasan Tolga Pulat’ın “Parçalı Yıllar”, Mustafa Emin Büyükcoşkun ile Semih Gülen’in “Atlet”, Özkan Çelik’in “Perde”, Seyfettin Tokmak’ın “Tavşan İmparatorluğu”, Şeyhmus Altun’un “Aldığımız Nefes”, Tunç Davut’un “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi” ve Ziya Demirel’in “En Güzel Cenaze Şarkıları" adlı filmleri jüri karşısına çıkacak.
Tüm filmlerin Ankara’da ilk kez gösterileceği ve jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Mahmut Fazıl Coşkun’un yapacağı Ulusal Uzun Film Yarışması’nın kazananları, 21 Kasım’da gerçekleşecek Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak.
Ulusal Uzun Film Yarışması
Finalistler
Aldığımız Nefes | Şeyhmus Altun
Atlet | Semih Gülen, Mustafa Emin Büyükcoşkun
Buradayım İyiyim | Emine Emel Balcı
En Güzel Cenaze Şarkıları | Ziya Demirel
Parçalı Yıllar | Hasan Tolga Pulat
Perde | Özkan Çelik
Kesilmiş Bir Ağaç Gibi | Tunç Davut
Tavşan İmparatorluğu | Seyfettin Tokmak