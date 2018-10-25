Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu. Bir önceki toplantıda 6,25 puan artırıma giden Merkez'in bu kararının ardından dolar 5.73'ten 5.62'li seviyelere geriledi. Faiz düştü Borsa İstanbul yükseldi. Merkez'in Para Politikası kararının özet metninde önceki metne göre iki farklılık vardı. Ancak bunlar da çok büyük farklılıklar değil. Bunlardan ilki önceki metinde 'Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlama hızlanmaktadır" cümlesi yerine bu kez, "Dış talep gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir" denildi. Yani sadece iç talep değil tüm ekonomide yavaşlama olduğuna dikkat çekildi.
ENFLASYON KONUSUNDA DAHA İYİMSER
İkinci farklılık ise bir önceki metinde "İç talep koşullarındaki yavaşlamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümünde yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir" denilerek güçlü bir parasal sıkılaştırma yapıldığına değinilmişti. Oysa bu kez iç talepteki düşüşün enflasyonu aşağı çekeceğine vurgu yapılarak "İç talep koşullarındaki zayıflamanın enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlayacağı düşünülse de fiyatlama davranışlarına dair yukarı yönlü riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" denildi. Yani enflasyon beklentisinde daha iyimser bir anlatım gerçekleştirildi.
Ancak kurdaki düşüşü Merkez'in bu kararı değil PPK kararının hemen ardından piyasaya giren bir fonun gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu fonun Ortadoğu kökenli olabileceği piyasada kulislerde konuşuluyor. Fonun Merkez kararını beklediği ve hemen ardından herhangi riskli bir durum (faiz indirimi veya buna işaret eden açıklama) görünmemesi sonucu işlemlerini gerçekleştirdiği kaydediliyor.
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