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İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen Grammy, dağıtıldı. Ödül törenine katılan ünlüler hem kırmızı halıda hem de sahnede izleyenleri büyüledi. İşte 2022 Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

HABERTURK.COM
  • 01
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen ve bu yıl 64'üncüsü gerçekleşen 2022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen törenin dikkat çeken detaylarından biri de kuşkusuz kırmızı halı seremonisi oldu. Geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle az sayıda konukla gerçekleşen tören, bu yıl eski ihtişamına kavuştu. 
  • 02
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikte Ender Ridley adında bir bebekleri olan Halsey, Endometriozis (Çikolata Kisti) ameliyatı olduktan 4 gün sonra Grammy'de boy gösterdi. 
  • 03
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Şarkıcı, birkaç gün önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımının altına şu notu düşmüştü:

     
  • 04
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    "En son Grammy'e 2017'de katılmıştım ve bu ilk Endometriozis (Çikolata Kisti) ameliyatımdan 3 gün sonraydı. Kırmızı halıda dikişlerimle yürümüştüm. Şansın böylesi, yarın yıllar sonra yeniden Grammy'e katılacağım ve yine 3 gün önce ameliyat oldum. Bunu söylüyorum ki, eğer beni görürseniz nazik olun. Kırılganım. Kırılganım ama heyecanlıyım."
  • 05
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    İşte geceden kareler...

    Lady Gaga
  • 06
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Billie Eilish
  • 07
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Lily Aldridge
  • 08
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Kourtney Kardashian ve Travis Barker
  • 09
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Dua Lipa
  • 10
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Dua Lipa
  • 11
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Justin Bieber ve Hailey Bieber
  • 12
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Hailey Bieber
  • 13
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Chrissy Teigen ve John Legend
  • 14
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Chrissy Teigen
  • 15
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Laura Roy
  • 16
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Laura Strickling
  • 17
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Bomba Estereo
  • 18
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Jesse Royal
  • 19
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Kali Uchis
  • 20
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Tayla Parx
  • 21
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Jidenna
  • 22
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Bella Harris
  • 23
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Saweetie
  • 24
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Maria Becerra
  • 25
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Avril Lavigne
  • 26
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    SZA
  • 27
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Tinashe
  • 28
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Jared Leto
  • 29
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Chloe Bailey
  • 30
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Jon Batiste
  • 31
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Jessica Ledon ve David Guetta
  • 32
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    J Balvin ve Valentina Ferrer
  • 33
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Lenny Kravitz
  • 34
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Lil Nas X
  • 35
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Paris Hilton
  • 36
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Carrie Underwood
  • 37
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Addison Rae
  • 38
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Olivia Rodrigo
  • 39
    Son dakika: İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler!

    Doja Cat 

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