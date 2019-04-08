Türkiye- Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı, Moskova’da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

HABERTÜRK, Moskova zirvesinde gündeme gelmesi beklenen enerji dosyalarının ayrıntılarına ulaştı. Olcay Aydilek'in haberine göre öncelikli konulardan biri, doğalgaz ithalatı ve fiyat konusu. Türkiye, Rusya’dan gaz fiyatını ve bu yıl için “al ya da öde” sınırını düşürmesini istiyor. Çünkü, bu yıl gaz tüketimi düşecek. Kullanılmayan gazın parasının ödenmemesi için “al ya da öde” sınırının düşürülmesi gerekiyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren özel sektör gaz ithalatçılarının tahkime taşınan fiyat konusu da önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. Bu kapsamdaki bazı davalar, Gazprom’un lehine sonuçlanmıştı. Bu da ithalatçıların daha pahalı fiyattan gaz satın almasını ve Gazprom’a geçmişe yönelik milyonlarca liralık fiyat farkı ödemesini gündeme getirmişti.

Yapımı süren Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı projesi de önemli başlıklardan bir diğeri… Türkiye ve Rusya, Türk Akım projesini ortak yürütüyor. Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akım her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Üçüncü dosyada, Akkuyu Nükleer Santral Projesi yer alıyor. Türkiye, 4 bin 800 megavatlık santralin bin 200 megavatlık ilk ünitenin söz verildiği gibi 2023 yılında devreye alınmasını istiyor. Bu konudaki net mesajın, bir kez daha yinelenmesi bekleniyor. Akkuyu’da işlerin hızlandırılmasının önemine işaret edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.