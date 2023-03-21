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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstenmeyen adam Dele Alli: 2.2 milyon Euro'luk hayal kırıklığı

Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı yıldız futbolcu için işler giderek kötüleşiyor. İngiliz basını, Beşiktaş'ta tribüne gönderilen Alli'nin, sezon sonunda Everton macerasından da azat edileceğini duyurdu.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • İstenmeyen adam Dele Alli: 2.2 milyon Euro'luk hayal kırıklığı

    Sezon başında büyük beklentilerle Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiralanan Dele Alli, Beşiktaş'ta bir türlü beklenen performansı gösteremedi. 
  • İstenmeyen adam Dele Alli: 2.2 milyon Euro'luk hayal kırıklığı

    Dış basında sık sık gündeme gelen yıldız futbolcu, Beşiktaş'ta Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 15 maçta forma giydi. 

     
  • İstenmeyen adam Dele Alli: 2.2 milyon Euro'luk hayal kırıklığı

    Bu maçlarda toplamda 831 dakika süre alan İngiliz futbolcu, 3 golle katkı sağladı. 
  • İstenmeyen adam Dele Alli: 2.2 milyon Euro'luk hayal kırıklığı

    Son olarak Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında kadroya giremeyen oyuncu için İngiliz basını; "Dele Alli, sezon sounda İngiliz ekibi Everton'a geri dönecek" ifadelerini kullandı. 

     
  • İstenmeyen adam Dele Alli: 2.2 milyon Euro'luk hayal kırıklığı

    2021-22 sezonu ara transfer döneminde Tottenham'dan Everton'a bedelsiz olarak transfer olan Dele Alli, Ada ekibinde de istenmeyen adam konumunda bulunuyor. 
  • İstenmeyen adam Dele Alli: 2.2 milyon Euro'luk hayal kırıklığı

    Everton teknik heyeti, Dele'nin performansından memnun değil ve geri dönse de yıldız orta sahayı kadroda düşünmüyor. 

     
  • İstenmeyen adam Dele Alli: 2.2 milyon Euro'luk hayal kırıklığı

    Everton Teknik Direktörü Sean Dyche konuyla ilgili, şunları söyledi:

     
  • İstenmeyen adam Dele Alli: 2.2 milyon Euro'luk hayal kırıklığı

    "Artık yaz aylarında hepimiz tekrardan bir araya geldiğimizde neler olacağını göreceğiz. Dele Alli'nin Beşiktaş'la sezon sonuna kadar sözleşmesi var"
  • İstenmeyen adam Dele Alli: 2.2 milyon Euro'luk hayal kırıklığı

    Bir diğer iddiaya göre ise Everton, sözleşmesi 2024 yılında bitecek oyuncunun mukavelesini bu sezon sonunda feshedecek.

     
  • İstenmeyen adam Dele Alli: 2.2 milyon Euro'luk hayal kırıklığı

     

    Dele Alli ile Beşiktaş, 2.2 milyon Euro garanti ücret ve 10 bin Euro maç başı ücret karşılığında sözleşme imzalamıştı.

     
  • İstenmeyen adam Dele Alli: 2.2 milyon Euro'luk hayal kırıklığı

    Dele Alli şu ana kadar 17 resmi maçta 2 gol kaydetti.

     
  • İstenmeyen adam Dele Alli: 2.2 milyon Euro'luk hayal kırıklığı

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