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İstanbul Lale Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre; 'The Route of Leonardo da Vinci' sergisi, İtalya'daki sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Küratörlüğünü Şefik Uğur Bekdemi ve Morgan Caneva'nın üstlendiği sergide, İtalya, Fransa, Slovenya ve Türkiye'den aralarında Raşit Altun, Ümran Özbalcı Aria, Resul Aytemür, Igor Banfi, Stefania Basso, Serkan Bayer, Paola Bega, Giuliana Bellini, Francesco Borzani, Alda Bòscaro, Zahit Büyükişliyen, Giancarlo Caneva, Mattia Desideri, Arlia-Hamda Elmi, Sevgi Erdaha, Debora Ferruzzi Caruso, Ferruccio Franz ve Carla Galli Morandi'nin bulunduğu sanatçıların eserleri sergilenecek.

İlk kez İtalya'da Villa de Claricini Dornpacher'de açılan sergi, Türkiye'de ise İstanbul Lale Vakfı'nın desteğiyle ekim ayında açılacak.