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        Haberler Kültür-Sanat İtalya'da Türk sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluşacak

        Türk sanatçıların eserleri İtalya'da sanatseverlerle buluşacak

        İtalya'da 13 Nisan Leonardo Haftası'nda açılacak 'The Route of Leonardo da Vinci' sergisinde 22 Türk sanatçının eserleri sergilenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 18:14 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:15
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        Türk sanatçıların eserleri İtalya'da
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        İstanbul Lale Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre; 'The Route of Leonardo da Vinci' sergisi, İtalya'daki sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Küratörlüğünü Şefik Uğur Bekdemi ve Morgan Caneva'nın üstlendiği sergide, İtalya, Fransa, Slovenya ve Türkiye'den aralarında Raşit Altun, Ümran Özbalcı Aria, Resul Aytemür, Igor Banfi, Stefania Basso, Serkan Bayer, Paola Bega, Giuliana Bellini, Francesco Borzani, Alda Bòscaro, Zahit Büyükişliyen, Giancarlo Caneva, Mattia Desideri, Arlia-Hamda Elmi, Sevgi Erdaha, Debora Ferruzzi Caruso, Ferruccio Franz ve Carla Galli Morandi'nin bulunduğu sanatçıların eserleri sergilenecek.

        İlk kez İtalya'da Villa de Claricini Dornpacher'de açılan sergi, Türkiye'de ise İstanbul Lale Vakfı'nın desteğiyle ekim ayında açılacak.

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        #İstanbul Lale Vakfı
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