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İTO ve Bağdat Ticaret Odası'ndan Irak'ın 100 milyar dolarlık müteahhitlik projeleri için iş birliği

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Irak'ta ülkenin yeniden imarı için yaklaşık 100 milyar dolarlık projeler gerçekleştirilecek. Türk müteahhit sektörünün bu projelerden ciddi bir payı, Iraklı paydaşlarıyla birlikte alacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı

İTO ve Bağdat Ticaret Odası'ndan Irak'ın 100 milyar dolarlık müteahhitlik projeleri için iş birliği
AA

İTO'dan yapılan açıklamaya göre "Irak ile İnşaat Sektöründe İşbirliği Fırsatları Webinarı", İTO Başkanı Avdagiç ve Bağdat Ticaret Odası Başkanı Firas Resul Cafer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Çevrim içi gerçekleşen etkinlikte konuşan Avdagiç, Irak'ın devam eden 2018-2022 Ulusal Kalkınma Planı'ndaki projelerin, müteahhitlik hizmetleri sunan Türk firmaları için önemli bir potansiyel barındırdığını bildirdi.

Avdagiç, "Türk firmalarımız, su temini ve atık su arıtma tesisi, elektrik santrali, hastane, okul ve konut inşaatı, kara yolu, hava yolu, köprü ve liman inşaatı gibi birçok sektörü kapsayan bu projelerde yer almak için hazırdır." açıklamasında bulundu.

Türk firmalarının, Iraklı şirketler ile kuracakları ortaklıklarla ülkenin yeniden imarında aktif rol alabileceğinin altını çizen Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Irak'ta ülkenin yeniden imarı için yaklaşık 100 milyar dolarlık projeler gerçekleştirilecek. Türk müteahhit sektörünün bu projelerden ciddi bir payı, Iraklı paydaşlarıyla birlikte alacağına inanıyorum. Iraklı firmaların güven duydukları ve iş yapma kültürünü bildikleri Türk firmalar ile ortaklık kurmayı tercih ettiklerini biliyoruz. Çünkü Türk firmaları, Irak'ı ülkeleri gibi görmüşler, salgın döneminde geri dönmek yerine orada çalışmayı sürdürmüşlerdir. Bu sadece 'para' kazanmayla açıklanamaz. Bu güçlü kardeşlik ve dostluk duygusunun yansımasıdır."

"OVAKÖY SINIR KAPISI'NIN AÇILMASI STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR"

Şekib Avdagiç, Türkiye'nin Irak'ın ithalatında Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'den sonra yüzde 18,1'lik payla üçüncü sırada yer aldığını anımsatarak, geçen yıl ikili ticaret hacminin 2019'a göre yüzde 35 artışla 17,3 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Avdagiç, "Bu da gösteriyor ki iki ülke tüccarının iş birliğini ve yakınlaşmasını, Kovid-19 salgını bile durduramamıştır. Ancak bizim hedefimiz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa vadede 20 milyar dolar seviyesini geride bırakmasıdır." ifadelerini kullandı.

Ticaretin hızlandırılması için iki ülke arasında transit geçişlere izin verilmesi ve yeni gümrük kapılarının açılmasının çok yararlı olacağını kaydeden Avdagiç, şu açıklamalarda bulundu:

"Halihazırda ticaretin tek bir sınır kapısı üzerinden yürümesi ticaret hacminin istenilen düzeye ulaşmasını engelliyor. Bu nedenle, Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması stratejik önem taşıyor. Irak'ın Türkiye'den ithal ettiği bazı ürünlerdeki ithalat yasakları ve artan gümrük vergileri de bir başka önemli sorun. Irak’ın ihtiyaç duyduğu ve Türkiye’nin de üretimde güçlü olduğu bu ve benzeri ürünlerin Irak’ta üretiminde iş birliği yapabiliriz."

Avdagiç, İTO'ya kayıtlı yüzde 100 Irak sermayeli 1.482 adet firma bulunduğunu belirterek, Türk gayrimenkul sektöründe ciddi pay sahibi olan Iraklıların 2020'de 6 bin 674 adet, bu yılın ilk çeyreğinde ise 1.461 adet konut satın aldığının bilgisini verdi.

"GERÇEK İŞ BİRLİKLERİ DOĞMASI İÇİN İKİ ODA OLARAK ÖNCÜ OLALIM"

Bağdat Ticaret Odası Başkanı Firas Resul Cafer ise Irak ve Türkiye arasındaki ilişkileri her zaman ileri taşımak için çalıştıklarını belirterek, "Türk kardeşlerimiz ile ciddi ve gerçek iş birlikleri olması, doğması için bizler iki oda olarak öncü olalım. Bu sayede de iki ülke olarak gerçek ve sürdürülebilir kazanımlar elde edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Iraklı iş insanlarının İstanbul'daki bilgi birikiminden yararlanmasını arzu ettiklerini kaydeden Cafer, "Birkaç yıl önce güvenlik yokluğundan bahsediyorduk. Şimdi çok şükür ki hükümetimizin dirayetli adımlarından dolayı bir istikrar geldi diyebiliriz. Burada önce Türk şirketlerinin olmasını, herkesten önce Irak'a gelmelerini ve yatırımlarda yer almalarını arzu ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Firas Resul Cafer, Irak'ın çok verimli topraklara sahip olduğunu aktararak, tarım ve hayvancılık sektörüne yatırım yapmak isteyen girişimcileri ülkelerine davet etti.

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