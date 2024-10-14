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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İzlanda'da şanssız an: Penaltı golümüz iptal edildi! - Futbol Haberleri

        İzlanda'da şanssız an: Penaltı golümüz iptal edildi!

        A Milli Takım'ın İzlanda karşısında attığı penaltı golü, Hakan Çalhanoğlu'nun atış sırasında ayağının kayıp çift vuruş yapması nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 23:18 Güncelleme: 14.10.2024 - 23:18
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        İzlanda'da şanssız an!
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        A Milli Takım, İzlanda karşısında 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi.

        Hakem Damian Sylwestrzak, penaltı sırasında Hakan'ın topla iki kez oynadığını ve kural ihlali yapıldığını işaret etti.

        Hakem Sylwestrzak, penaltı golünü iptal etti ve endirekt serbest vuruş verdi.

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