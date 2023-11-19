İzlanda'da volkanik patlama alarmı: Tehlike sürüyor!
İzlanda'da art arda yaşanan yüzlerce depremin ardından Reykjanes Yarımadası'nda olası volkanik patlama riski sürüyor. Reykjanes Yarımadası'nda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle birçok yolda yarık oluştuğu görüldü.
Guardian'da yer alan habere göre, İzlanda'nın güneybatısında bulunan Reykjanes yarımadasındaki insanlar, harekete geçen bir yanardağın patlayıp patlamayacağını beklerken tedirgin olmaya devam ediyorlar.
Yetkililer, yanardağ patlaması gerçekleşmese bile tehlikeli bölgeden tahliye edilen sakinleri güvenli bir şekilde evlerine dönmelerin aylar sürebileceğini söyledi.
Reykjanes Yarımadası'nda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle birçok yolda yarık oluştuğu görüldü.
İzlanda Meteoroloji Ofisi, 15 kilometre magma tüneli boyunca bir yerde patlama meydana gelmesinin "yüksek bir ihtimal" olduğunu ve patlamanın Grindavik'in kuzeyinde gerçekleşebileceğini bildirdi.
Reykjanes Yarımadası'nda 3 bin 400 nüfusa sahip bir kasaba olan Grindavik, başkent Reykjavik'in yaklaşık 50 km güneybatısında yer alıyor.
İzlanda'nın en gözde turistik mekanlarından biri olan Blue Lagoon jeotermal tesisi de yakınında bulunuyor.
Yanardağ patlaması riskiyle tesis kasım ayı sonuna kadar kapatıldı.
Reykjanes Yarımadasındaki volkanik sistem, 800 yıldır hareketsiz kaldıktan sonra 2021'den bu yana üç kez patladı.
Bilim insanları, yeni bir patlamanın muhtemelen lav üreteceğini ancak kül bulutu üretmeyeceğini söylüyor.
*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.