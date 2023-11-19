İzlanda'da volkanik patlama alarmı: Tehlike sürüyor!

4 Şurada Paylaş! İzlanda Meteoroloji Ofisi, 15 kilometre magma tüneli boyunca bir yerde patlama meydana gelmesinin "yüksek bir ihtimal" olduğunu ve patlamanın Grindavik'in kuzeyinde gerçekleşebileceğini bildirdi.

5 Şurada Paylaş! Reykjanes Yarımadası'nda 3 bin 400 nüfusa sahip bir kasaba olan Grindavik, başkent Reykjavik'in yaklaşık 50 km güneybatısında yer alıyor.