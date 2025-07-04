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        Haberler Gündem İzmir Buca'da arazözle alev kapanına giren kahraman ormancılar helallik istedi - Duygu dolu anlar kamerada

        Buca'da yangının ortasında kalan ormancıların duygulandıran diyalogları kamerada

        İzmir'in Buca ilçesinde dün öğleden sonra çıkan orman yangınında, arazözle alevlerin ortasında kalan söndürme ekibi, soğukkanlı şekilde geri manevra yaparak kurtulmayı başardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:36 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:58
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        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
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        Dün saat 15.50'de Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde yangın çıktı. İddiaya göre bir fabrika inşaatında kullanılan spiral makinesinden saçılan kıvılcımlar yangına sebep oldu.

        2 kişinin gözaltına alındığı yangın, rüzgarın şiddetiyle genişleyerek Sarnıç bölgesinden Kısıkköy'e kadar ilerledi. Aydın-İzmir karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

        Adnan Menderes Havaalanı ve Kısık Mobilya Şehri'ne çok yakın bölgede olması sebebiyle, ekipler yangını kontrol altına alabilmek için olağanüstü çaba harcadı.

        Gönüllü söndürme ekiplerinin yanı sıra traktörü, su tankı olan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

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        Yangına müdahale sırasında orman yolunda bazı ekipler tehlikeyle burun buruna geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bir arazöz, metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlerin arasında kaldı.

        Adeta ateşten kapana kısılan arazöz ve içindeki görevliler, geri manevra yaparak bölgeden uzaklaşmayı başardı.

        Arazöz şoförünün soğukkanlılığı sayesinde, ekip zarar görmeden alevlerden kurtulmayı başardı.

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