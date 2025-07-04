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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir yangın | 'Yeşil vatan'ın kahramanına İbrahim Demir'e veda | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!

        İzmir'de, ormanlık alanda çıkan yangına, Konya'dan gelip söndürmek için şehit olan dozer operatörü 39 yaşındaki İbrahim Demir için tören düzenlendi. Evli ve 3 çocuk babası olan Demir'in arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Şehit Demir'in cenazesi Konya'ya götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:50 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:20
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        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
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        İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 2 Temmuz saat 21.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

        ALEVLER RÜZGARLA YAYILDI

        AA'daki habere göre rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangın söz konusu mahallelerdeki ev ve ağıllarda hasara yol açmıştı.

        BİR KİŞİ EVDEN ÇIKAMAYIP ÖLDÜ

        Alevler, dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi'ni de tehdit etmeye başlamış, yangın nedeniyle Suçıktı Mahallesi'ndeki evde yalnız yaşayan yatalak İbrahim Erkan (81) hayatını kaybetmişti.

        KONYA'DAN İZMİR'E GİTMİŞTİ

        Yangına müdahale sırasında Konya'nın Ilgın ilçesinden gelen dozer operatörü İbrahim Demir (39) şehit olmuş, aynı bölgede görev yapan orman işçisi Ragıp Şahin de yaralanmıştı.

        ARKADAŞLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Şehit Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, mesai arkadaşlarının omuzlarında Karşıyaka ilçesindeki İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bahçesine getirildi.

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, cenazenin getirilişi sırasında gözyaşı döken Demir'in mesai arkadaşlarını teselli etti.

        "CANINI DÜŞÜNMEDEN TEHLİKEYE ATILDI"

        İzmir Valisi Süleyman Elban, törende yaptığı konuşmada, orman çalışanlarının yangınlarla fedakarca mücadele ettiğini söyledi.

        İbrahim Demir'in, Ödemiş'teki hızlı ve düzensiz seyreden yangında canını hiç düşünmeden tehlikeye attığını belirten Elban, "Muhtemelen hiç dinlenmeden ve yorulmadan o mücadeleyi veriyordu. Onların bu kahramanca mücadelesidir ki, ormanlarımız, orman içinde ve civarında olan köylerimiz, köylülerimiz, orada yaşayan diğer canlılarımız hayatlarını ve huzurlarını onlara borçlular. Bu rahatlığın ve huzurun arkasında bu insanüstü gayret, kahramanca mücadele ve fedakarlık var. Bu şehidimiz inşallah son şehidimiz olur. Ormanlarımız ve Anadolu toprağımız yeterince şehit verdi" dedi.

        Orman Genel Müdürü Karacabey ise yeşil vatana düşen ateşi söndürmek için mücadele ederken şehit olan Demir'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve orman teşkilatına başsağlığı diledi.

        Demir'in emaneti olan ailesi ve yakınlarına sahip çıkacaklarını anlatan Karacabey, "Umut ediyoruz ki İbrahim kardeşimiz orman yangınlarıyla mücadeledeki son şehidimiz olsun. Maalesef şimdiye kadar 143 arkadaşımızı bu şekilde ebedi aleme uğurladık." diye konuştu.

        CENAZESİ OMUZLARDA TAŞINDI

        Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Törene katılan bazı orman çalışanları gözyaşı döktü. Demir'in naaşı daha sonra orman muhafaza memurlarının omuzlarında helikoptere kadar taşındı.

        KONYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

        Cenaze, Konya'nın Ilgın ilçesine götürüldü. İzmir'de düzenlenen törene AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ve orman bölge müdürlüğü çalışanları katıldı.

        EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

        Konya'nın Ilgın ilçesinde dünyaya gelen, evli ve 3 çocuk babası İbrahim Demir, 2008'den bu yana Ilgın Orman İşletme Şefliğinde dozer operatörü olarak görev yapıyordu.

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        #İbrahim Demir
        #İzmir yangın
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