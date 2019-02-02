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Japon kadın oyuncak bebeğini kendisi gibi giydirip gezdiriyor

Giriş: 02.02.2019 - 10:30 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

İretaro isimli Japon model ve fotoğrafçı kendisinin kopyası sayılabilecek bir bebekle fotoğraf çekilip paylaşıyor. Genç kadın Mini-Me" adını verdiği bebeğini kendisi gibi giydirip gezdiriyor

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    Iretaro isimli sosyal medya kullanıcısı, kendisine tıpatıp benzeyen bir bebekle fotoğraflar çekilip sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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    Japon model ve fotoğrafçı, Mini-Me" adını verdiği bebeğiyle, üzerinde fazlaca uğraşılmış kompozisyonların içerisinde yer alıyor.

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    Fotoğrafçının oyuncak bebeği uzun siyah saçları ve ince fiziğiyle gibi Iretaro'ya çok benziyor. Üstelik Japon kadının giydiği kıyafetler de bebeğine giydirdikleriyle de aynı! 

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    Twitter ve Instagram'da kendisinin ve bebeğinin fotoğraflarını paylaşarak hatırı sayılır ölçüde popülerlik kazanan Japon kadının paylaşımlarına göz atalım...

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