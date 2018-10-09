ESPN'in haberine göre Manchester United menajeri Jose Mourinho, yönetimden kendisine olan bağlılığını göstermeleri için kış transfer döneminde takıma stoper takviyesi yapılmasına onay verilmesini istedi.

İngiltere Premier League'e kötü başlangıç yapan ve zirvenin uzağında kaldıktan sonra takımdaki koltuğu sallantıda olan Mourinho, yönetimden medyaya yapılan "Mourinho ile yolları ayırmayacağız." açıklamalarını destekleyici bir şekilde kendisine güven vermesi için stoper transferi yapılmasını istedi.

Yaz transfer döneminde kadrosuna mutlak suretle stoper takviyesi yapması beklenmesine rağmen yönetimin maddi yönünde onaylamadığı için bu hamlelerin olmadığı iddia edilmişti.

ESPN, Portekizli teknik adamın istediği iki stoperin Inter'den Milan Skriniar ve Milan'dan Alessio Romagnoli olduğunu iddia etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ