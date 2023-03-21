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Jose Mourinho, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına takılan Sacha Boey'a flaş bir talip daha çıktı.

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  • Jose Mourinho, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

    Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın bu sezonki başarısında Sacha Boey da performansıyla öne çıkıyor.
  • Jose Mourinho, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

    Kamerun asıllı yıldız sağ bek, mücadelesi ve ortaya koyduğu futbolla Avrupa kulüplerinin transfer radarına girmiş durumda.
  • Jose Mourinho, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

    Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig'den Newcastle United ve Arsenal'in gündemine gelen 22 yaşındaki sağ beke bu kez de Jose Mourinho talip oldu.
  • Jose Mourinho, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

    İtalya'da yayın yapan ASRoma Live, Roma'nın Fransız sağ beki transfer listesine aldığını duyurdu.
  • Jose Mourinho, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

    Haberde İtalyan temsilcisinin Nicolo Zaniolo transferinde Galatasaray'la kurulan ilişkileri bu transferde kullanabileceği aktarıldı.
  • Jose Mourinho, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

    Roma'nın kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı ekiple temas kuracağı öne sürüldü.

     

     
  • Jose Mourinho, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

    Fransız basınında yer alan habere göre; Ligue 1'in iddialı ekiplerinden Marsilya'nın Boey'u istediği belirtilmişti. 
  • Jose Mourinho, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

    Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'un çalıştırdığı Fransız ekibinin, Manchester City'den kiraladığı Burkina Fasolu sağ bek Issa Kabore'nin performansından memnun kalmadığı bildirilmişti. 
  • Jose Mourinho, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

    Beklerini yenilemek isteyen Marsilya'nın bu doğrultuda Sacha Boey'u kadrosuna katmayı planladığı belirtilirken, yıldız oyuncunun bonservisinin 14 milyon euro civarında olduğu ifade edilmişti.

     
  • Jose Mourinho, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

    22 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitiyor. 
  • Jose Mourinho, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

    Genç savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

     
  • Jose Mourinho, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

    Boey, bu sezon oynadığı 23 resmi maçta 1950 dakika sahada kaldı. Başarılı sağ bek, bu süre içinde 2 asist yaptı.

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